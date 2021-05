Σύμφωνα με βρετανικά Μέσα ενημέρωσης, σταδιακά υποχωρούν τα γαλλικά αλιευτικά από το λιμάνι της πρωτεύουσας του Τζέρσεϊ, του μεγαλύτερου από τα Αγγλονορμανδικά νησιά στη Μάγχη.

Το πρωί της Πέμπτης, 06.05.2021, στην περιοχή επικρατούσε μία «έκρυθμη κατάσταση» καθώς υπό την επιτήρηση δύο πλοίων του βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, δεκάδες γαλλικά αλιευτικά κατέπλευσαν έξω από το Τζέρσεϊ ώστε να διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους Γάλλους αλιείς μετά το Brexit.

Ενδεικτικό του σκηνικού της μεγάλης έντασης έξω από το βρετανικό νησί Τζέρσεϊ είναι ένα βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας και σε αυτό απεικονίζεται μία 10μετρη γαλλική τράτα να πέφτει πάνω σε βρετανικό σκάφος.

Το σκάφος του Jonathan Ruff χτυπήθηκε στην πρύμνη από το γαλλικό πλοίο Lasgot τη στιγμή που βγήκε στη θάλασσα για να αντιμετωπίσει τους δεκάδες Γάλλους «εισβολείς».

WATCH: The moment boats collide off the coast of Jersey this morning.

More on this story: https://t.co/CpzwyVuPnq pic.twitter.com/3hGfBP3Brm