Μάικλ Τζάκσον: Φωτογραφίες και καταγγελίες σοκ σε νέα αγωγή για κακοποίηση παιδιών 7 – 8 ετών, στο επίκεντρο 4 αδέλφια

Σχεδόν 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο νέα αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τις καταγγελίες εις βάρος του εκλιπόντος τραγουδιστή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, στο επίκεντρο βρίσκονται τα αδέλφια Cascio, τα οποία καταθέτουν σοβαρούς ισχυρισμούς για γεγονότα που, όπως υποστηρίζουν, εκτυλίχθηκαν σε βάθος χρόνου. Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι του Μάικλ Τζάκσον απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για απόπειρα οικονομικής εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, φωτογραφίες δείχνουν τον «βασιλιά της ποπ»που πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, να κάθεται μαζί με τον Dominic Cascio, ο οποίος σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται σε ηλικία 9 ετών. Ο ίδιος, σήμερα ενήλικος, δήλωσε ότι οι φωτογραφίες του προκαλούν έντονα συναισθήματα, σημειώνοντας πως βλέπει «φόβο και σύγχυση» στο πρόσωπό του και συνδέει την έκφρασή του με το τραύμα που, όπως υποστηρίζει, βίωνε εκείνη την περίοδο.

Ο Dominic Cascio, μαζί με τα αδέλφια του Edward, Aldo και Marie-Nicole Porte, έχουν καταθέσει αγωγή κατά των εταιρειών και της περιουσίας του Τζάκσον σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες. Στα δικαστικά έγγραφα ισχυρίζονται ότι ο τραγουδιστής νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά τους ενάγοντες όταν ήταν παιδιά, αναφέροντας ότι ορισμένοι ήταν μόλις 7 ή 8 ετών.

Η οικογένεια είχε στο παρελθόν δημόσια στηρίξει τον Τζάκσον, ακόμη και μετά τον θάνατό του, δηλώνοντας ότι δεν είχε συμβεί τίποτα ανάρμοστο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υποστηρίζουν πλέον ότι είχαν παραπλανηθεί και χειραγωγηθεί, ενώ η στάση τους άλλαξε μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το 2019. Αναφέρεται επίσης ότι το 2020 υπήρξε συμβιβασμός για εκατομμύρια δολάρια.

Στη νέα καταγγελία, η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής τους έκανε πλύση εγκεφάλου και τους ανάγκασε να υπογράψουν παραπλανητικά συμβόλαια για να τους σιωπήσει. Ο Dominic Cascio δήλωσε ότι αισθάνεται θλίψη και οργή βλέποντας τις φωτογραφίες, τονίζοντάς ότι ως πατέρας πλέον δεν αντέχει να σκέφτεται ότι κάποιο παιδί θα μπορούσε να περάσει αντίστοιχες εμπειρίες.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα αδέλφια, μαζί με τον Frank Cascio, είχαν καταθέσει παρόμοια αγωγή, με δικαστή να αποφασίζει τον περασμένο μήνα ότι η υπόθεση πρέπει να επιλυθεί μέσω διαιτησίας.

Ο δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, Μάρτι Σίνγκερ, δήλωσε ότι για δεκαετίες τα συγκεκριμένα αδέλφια επέμεναν πως ο τραγουδιστής δεν έβλαψε ποτέ ούτε αυτούς ούτε κανέναν άλλο, τονίζοντας ότι οι σημερινοί ισχυρισμοί τους αντιφάσκουν με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις τους.