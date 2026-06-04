Φρανκφούρτη: Αεροπλάνο της Lufthansa καταρρέει μετά από βλάβη στον μπροστινό τροχό – 10 τραυματίες

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όταν ένα αεροσκάφος της Lufthansa υπέστη σοβαρή βλάβη ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε πύλη του αεροδρομίου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν ξεκινήσει η επιβίβαση των επιβατών για προγραμματισμένη υπερατλαντική πτήση.

Το αεροσκάφος της Lufthansa, ένα Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, παρουσίασε ξαφνικά πρόβλημα στο μπροστινό σκέλος προσγείωσης. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το σύστημα υποχώρησε και το ρύγχος του αεροπλάνου κατέληξε στο έδαφος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση στο αεροδρόμιο.

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Το αεροπλάνο επρόκειτο να εκτελέσει την πτήση LH450 με προορισμό το Λος Άντζελες. Ωστόσο, μετά το συμβάν, η πτήση ακυρώθηκε άμεσα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS — Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας, τη στιγμή του περιστατικού δεν είχαν επιβιβαστεί επιβάτες. Στο εσωτερικό του αεροσκάφους βρίσκονταν μόνο μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους που πραγματοποιούσε τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από την αναχώρηση.

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NEW: Front landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 collapses while parked at the gate at Frankfurt Airport.



No statement has currently been made regarding the cause or whether there were any injuries. pic.twitter.com/TgK4bTxQjj — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 4, 2026

Από το απρόοπτο τραυματίστηκαν δέκα εργαζόμενοι, οι οποίοι έλαβαν άμεσα ιατρική βοήθεια. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή τους παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, καθώς πρόκειται για ένα σύγχρονο αεροσκάφος που βρίσκεται σε υπηρεσία για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιες αρχές και οι τεχνικές υπηρεσίες της εταιρείας έχουν ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ξαφνική κατάρρευση του μπροστινού συστήματος προσγείωσης.