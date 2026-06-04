Κόσμος

Φρανκφούρτη: Αεροπλάνο της Lufthansa καταρρέει μετά από βλάβη στον μπροστινό τροχό – 10 τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος ήταν καινούργιο, μόλις ενός έτους
Φρανκφούρτη: Αεροπλάνο της Lufthansa καταρρέει μετά από βλάβη στον μπροστινό τροχό – 10 τραυματίες
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Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όταν ένα αεροσκάφος της Lufthansa υπέστη σοβαρή βλάβη ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε πύλη του αεροδρομίου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν ξεκινήσει η επιβίβαση των επιβατών για προγραμματισμένη υπερατλαντική πτήση.

Το αεροσκάφος της Lufthansa, ένα Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, παρουσίασε ξαφνικά πρόβλημα στο μπροστινό σκέλος προσγείωσης. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το σύστημα υποχώρησε και το ρύγχος του αεροπλάνου κατέληξε στο έδαφος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση στο αεροδρόμιο.

Το αεροπλάνο επρόκειτο να εκτελέσει την πτήση LH450 με προορισμό το Λος Άντζελες. Ωστόσο, μετά το συμβάν, η πτήση ακυρώθηκε άμεσα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας, τη στιγμή του περιστατικού δεν είχαν επιβιβαστεί επιβάτες. Στο εσωτερικό του αεροσκάφους βρίσκονταν μόνο μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους που πραγματοποιούσε τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από την αναχώρηση.

 

Από το απρόοπτο τραυματίστηκαν δέκα εργαζόμενοι, οι οποίοι έλαβαν άμεσα ιατρική βοήθεια. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή τους παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, καθώς πρόκειται για ένα σύγχρονο αεροσκάφος που βρίσκεται σε υπηρεσία για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιες αρχές και οι τεχνικές υπηρεσίες της εταιρείας έχουν ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ξαφνική κατάρρευση του μπροστινού συστήματος προσγείωσης.

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