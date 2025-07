Μακελειό σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν: Αστυνομικός πατέρας δύο παιδιών ανάμεσά στους νεκρούς – Έγκυος η σύζυγός του

Σε μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις των τελευταίων ετών στη Νέα Υόρκη, τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένας αστυνομικός του τμήματος Νέας Υόρκης, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα 28 Ιουλίου από επίθεση ενόπλου σε ουρανοξύστη στην καρδιά του Μανχάταν.

Ο δράστης της επίθεσης, Shane Tamura, 27 ετών, από το Λας Βέγκας, βρέθηκε νεκρός στον 33ο όροφο, έχοντας αυτοπυροβοληθεί στο στήθος με στρατιωτικού τύπου όπλο αφού έσπειρε τον τρόμο σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν.

Ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς είναι και ο Ντινταρούλ Ισλάμ, 36 ετών, αστυνομικός του Τμήματος της Νέας Υόρκης, με καταγωγή από το Μπανγκλαντές. Ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενώ η σύζυγός του είναι έγκυος στο τρίτο τους, όπως ανακoινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ.

Ο Ισλάμ μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο New York Presbyterian, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Άλλοι δύο – ένας άνδρας και μία γυναίκα – μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου επίσης υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανέφερε η επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις, Jessica Tisch.

Η τέταρτη σορός, μιας γυναίκας, βρέθηκε στον 33ο όροφο του κτηρίου στο 345 Park Avenue.

