Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (11/5) στις ρωσικές Αρχές καθώς σημειώθηκε έκρηξη μέσα σε σχολείο μετά από πυροβολισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καζάν και τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι δράστες της ένοπλης επίθεσης ήταν δύο και, εκτός από τους 11 νεκρούς, υπάρχουν τουλάχιστον 16 τραυματίες. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το TASS, ένας εκ των δραστών κρατούσε κάποιους μαθητές και δασκάλους ως ομήρους, ενώ λίγο αργότερα «εξουδετερώθηκε» από τις αρχές.

Ένας 19χρονος που κατηγορείται ότι ξεκίνησε τους πυροβολισμούς στο σχολείο βρίσκεται υπό κράτηση. «Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν έφηβο, ως ύποπτο για τους πυροβολισμούς στο σχολείο» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, αυτοί είναι οι δύο δράστες της ένοπλης επίθεσης:

Two attackers #Kazan



The first one arrested alive.

The second one “neutralized” pic.twitter.com/flNzCL6taL May 11, 2021

«Υπήρξε έκρηξη στο σχολείο. Μπορούμε να δούμε έντονο καπνό» δήλωσε στο Sputnik εκπρόσωπος των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, κινητοποιήθηκαν τουλάχιστον 21 ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, επτά παιδιά έχασαν την ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η ασφάλεια έχει πλέον αποκατασταθεί στο σχολείο στο Καζάν, στην κυρίως μουσουλμανική αυτή πρωτεύουσα της Ρωσικής Δημοκρατίας του Ταταρστάν.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση και μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το κίνητρο του δράστη ή των δραστών.

Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του σχολείου:

UPDATE: School shooting in Kazan, Russia, also involved some type of explosion, officials say pic.twitter.com/NKCJfILTnE — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ταταρστάν, ο ύποπτος που συνελήφθη είναι 19 ετών. «Είχε άδεια να φέρει όπλο», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Ρουστάμ Μινιχάνοφ χαρακτηρίζοντας την επίθεση «τραγωδία» και «καταστροφή».

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη του 19χρονου:

#BREAKING : In #Kazan two unidentified people opened fire on school killing nine people and injuring ten others. One of the shooter has already been detained while the security forces has blocked the second shooter on the fourth floor of the school, and the arrest is underway. pic.twitter.com/fFTJX1kUP9 — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) May 11, 2021

#BREAKING: At least 9 dead after shooting at a school in Russia’s Tartarstan republic, in Kazan city; shooter detained – IFX pic.twitter.com/BZsbxSSzLL — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 11, 2021

Russian police detain teenager who opened fire at a school in Kazan – RIA cites emergency services#Breaking #KAZAN #School pic.twitter.com/CQtbDx1hQP — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) May 11, 2021

Πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν

Oι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοκαριστικές καθώς οι μαθητές έφτασαν στο σημείο να… πηδάνε από τα παράθυρα για να διαφύγουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα έντεκα θύματα της τραγωδίας, τα δύο έχασαν την ζωή τους όταν πήδηξαν από το παράθυρο στην προσπάθειά τους να σωθούν.

Δείτε βίντεο:

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia’s city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school’s window during the scene



pic.twitter.com/EggfyDiJ67 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 11, 2021

«Άκουσα μια έκρηξη και μετά πυροβολισμούς»

«Ακούσαμε μια έκρηξη από το σχολικό κτίριο και είδαμε πυκνό καπνό», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Ria Novosti ζητώντας να μην κατονομαστεί.

«Βρισκόμουν στην τάξη, αρχικά άκουσα μια έκρηξη και μετά πυροβολισμούς», είπε στο TASS μια δασκάλα του σχολείου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

BREAKING: Two teenagers opened fire at a school in Kazan #Russia killing a teacher and atleast six students pic.twitter.com/JUB6pZlnhl — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 11, 2021

An armed attack was carried out at a school in #Kazan, the capital of the Republic of #Tatarstan, dead and wounded were reported#Russia pic.twitter.com/GlBWs2rOPj — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) May 11, 2021

Ημέρα Πένθους την Τετάρτη

Αυτή ήταν η πιο σοβαρή ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Ρωσίας από το 2018 όταν ένας μαθητής Λυκείου είχε ανοίξει πυρ αδιακρίτως σκοτώνοντας 19 ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε ένα Λύκειο του Κερτς, στην Κριμαία.

Τα βίαια επεισόδια με πρωταγωνιστές μαθητές έχουν αυξηθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια.

Μετά τη σημερινή επίθεση οι αρχές του Ταταρστάν ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας στα υπόλοιπα σχολεία της πόλης αυτής που αριθμεί περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους.

Οι αρχές της πόλης κήρυξαν την αυριανή Ημέρα Πένθους.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε σήμερα την επείγουσα επανεξέταση των κανονισμών που επιτρέπουν την οπλοφορία, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο εκτάκτων αναγκών θα στείλει γιατρούς και ψυχολόγους στο Καζάν για να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες της επίθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Με πληροφορίες από TASS, Sputnik, TRT World, BNO News και ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή φωτογραφιών: Reuters