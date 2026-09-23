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Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι σε σπίτι, ανάμεσά τους και έγκυος

Ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν - Η αστυνομία αναζητά τους υπόπτους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη
Νότια Αφρική πυροβολισμοί αστυνομία
Πυροβολισμοί στη Νότια Αφρική / AP Photo / Alfonso Nqunjana, File / Φωτογραφία αρχείου
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Τρεις δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε μια μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε ένα πάρτι σε σπίτι στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και μια έγκυος. Ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (22.09.2026) στον δήμο KwaMakhutha, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ντέρμπαν, στην ανατολική ακτή της Νότιας Αφρικής. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι για ένα πάρτι, όταν οι δράστες μπήκαν στον χώρο και άνοιξαν πυρ. Η αστυνομία αναζητά τους υπόπτους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ωστόσο οι αρχές ανέφεραν, ότι ορισμένα από τα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι ήταν γνωστά στις αρχές στο πλαίσιο ερευνών για εγκληματική δραστηριότητα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες έρευνες.

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