Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι σε σπίτι, ανάμεσά τους και έγκυος

Τρεις δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε μια μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε ένα πάρτι σε σπίτι στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και μια έγκυος. Ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (22.09.2026) στον δήμο KwaMakhutha, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ντέρμπαν, στην ανατολική ακτή της Νότιας Αφρικής. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι για ένα πάρτι, όταν οι δράστες μπήκαν στον χώρο και άνοιξαν πυρ. Η αστυνομία αναζητά τους υπόπτους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

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🇿🇦 Gunmen stormed a house party in South Africa last night and opened fire, killing 11 people, including a pregnant woman.



At least 3 attackers burst into the home near Durban, where 14 people had gathered. 10 died on the spot, 1 more died in hospital, and 3 others were wounded.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 23, 2026

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ωστόσο οι αρχές ανέφεραν, ότι ορισμένα από τα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι ήταν γνωστά στις αρχές στο πλαίσιο ερευνών για εγκληματική δραστηριότητα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες έρευνες.