«Τρούπωσε» ο Έρντογαν στη σύνοδο των ηγετών του Κόλπου: Τον αποθέωσε ο Τραμπ – «Είναι σκληρό καρύδι, μην τα βάζετε μαζί του»

Για ακόμη μία φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ιδιαίτερα θετική του άποψη για τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατάφερε να «τρουπώσει» στη σύνοδο των ηγετών του Κόλπου αν και δεν είχε καμιά αρμοδιότητα να βρίσκεται εκεί.

Πρόκειται για νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που έγιναν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια αναφοράς του στους ηγέτες που συμμετείχαν στις συζητήσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

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«Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, πολλά από τα έθνη μας συναντήθηκαν εδώ, στο περιθώριο των Ηνωμένων Εθνών, για να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε να τερματίσουμε τον αιματηρό πόλεμο στη Γάζα, και σχεδόν τα ίδια πρόσωπα ήταν παρόντα, συμπεριλαμβανομένου του φίλου μου από την Τουρκία που βρίσκεται εδώ», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Είναι σκληρό καρύδι. Μην τα βάζετε μαζί του», φέρεται να είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ήλπιζε πως τα λεγόμενά του μεταφράζονταν σωστά. «Είναι φανταστικός. Φανταστικός τύπος, έτσι δεν είναι, φίλε μου;» πρόσθεσε για τον Ερντογάν.

Saudi FM is at the end of the table pic.twitter.com/f59UaPeYVq — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) September 22, 2026

Μάλιστα, ο Τραμπ έκανε και ένα σχόλιο για τη μετάφραση των δηλώσεών του, λέγοντας ότι ελπίζει να μεταφράζονται σωστά και ότι υπάρχει καλός διερμηνέας.

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Trump on Erdogan:



My friend from Türkiye, he’s a tough cookie. Don’t mess around with him, he’s tough.



He’s a fantastic guy. pic.twitter.com/Z6rsBUBH4c — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Σχετικά με τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πολλοί από τους ίδιους ηγέτες είχαν συγκεντρωθεί τότε για να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ με μερικούς από τους σπουδαιότερους και στενότερους φίλους, συμμάχους και εταίρους της Αμερικής, για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν μια «παραγωγική συνάντηση» με διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις προσπάθειες προσέγγισης του Ιράν. «Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική για την επίτευξη συμφωνίας. Αυτό ακούμε από όλους», ήταν τα λόγια του.

Δήλωσε ότι ο στόχος των ΗΠΑ στον πόλεμο επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν αποκτήσει δυναμική και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κατάσταση με το Ιράν θα μπορούσε να λήξει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο ή ενδεχομένως νωρίτερα.

«Πιστεύουμε ότι η κατάσταση με το Ιράν θα μπορούσε να λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και ίσως νωρίτερα. Δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα καταλήξει τελικά είτε σε συμφωνία είτε σε ταχεία λήξη των εχθροπραξιών. «Κοιτάξτε, η κατάσταση θα εξελιχθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε όλα θα τελειώσουν πολύ, πολύ γρήγορα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ είπε ότι πολλοί από τους ίδιους ηγέτες είχαν συγκεντρωθεί τότε για να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.