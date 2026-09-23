Ουκρανία: Οκτώ νεκροί από ρωσικά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία συνεχίζει τα χτυπήματα στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας και στα μέτωπα είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ανέφεραν ουκρανοί αξιωματούχοι χθες Τρίτη (22.09.2026). Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «στοχοποιούν εσκεμμένα επιχειρήσεις, αγροκτήματα, αποθήκες, σιδηροτροχιές, ενεργειακές υποδομές και πολυκατοικίες», κατήγγειλε χθες ο ουκρανός πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι.

Από την πλευρά τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν κλιμακώσει τις δικές τους επιδρομές μακράς εμβέλειας, ιδίως με drones, στοχοποιώντας ιδίως διυλιστήρια και εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου. Χθες, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν διυλιστήριο στην Ούφα, 1.300 και πλέον χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία. Ακόμη ανέφεραν ότι έπληξαν διυλιστήριο στην περιφέρεια Σαμάρα, στις όχθες του Βόλγα.

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Ο περιφερειάρχης στη Σαμάρα επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν πολιτικούς στόχους, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προτού απευθύνει ομιλία στους άλλους ηγέτες σήμερα Τετάρτη (23.09.2026).

🚨 Russia has launched a massive nighttime strike on Ukraine, with the Russian Army deploying missiles and drones against multiple targets.



Amid powerful explosions across Ukraine, the Russian Army signals that the offensive is continuing, with no indication of backing down. pic.twitter.com/XvxfqjtRB6 — John Micheal Chambers (JMC) (@JohnmichealC1) September 23, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωνε την περασμένη εβδομάδα ότι η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακές υποδομές — κάτι που κάθε άλλο παρά έχει επιβεβαιωθεί ως τώρα.

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Χθες χτυπήθηκαν βιομηχανίες στις ουκρανικές πόλεις Ντνίπρο, Κρεβί Ρι και Πάβλοχραντ, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη της Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Χάνζα. Σε εγκατάσταση στην πρώτη πόλη σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι επτά, ανακοίνωσε η εταιρεία Interpipe, στην οποία ανήκει.

Παράλληλα ουκρανοί εισαγγελείς έκαναν λόγο για δυο νεκρούς στη Χερσώνα (νότια) και ο περιφερειάρχης Οδησσού ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Μαύρη Θάλασσα.

DNIPRO HIT BY A MAJOR COMBINED STRIKE. 🔥 Overnight Sept. 21–22, 2026, Russian missiles and drones struck Dnipro, Ukraine, sparking major fires. @AMK_Mapping points to Geran drones and a possible KN-23 impact. Ukrainian authorities confirmed 4 deaths.#RussiaUkraineWarWPB pic.twitter.com/7Cm2ynShiM — World Power Brief (@worldpowerbrief) September 23, 2026

Η αστυνομία στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των μαχών, έκανε λόγο για έναν νεκρό εξαιτίας της ρίψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος. Η Κραματόρσκ χαρακτηρίζεται πόλη-«οχυρό» και ο ρωσικός στρατός έχει σκοπό να την καταλάβει.

Αεροπορικά πλήγματα στην Ιζιούμ, στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά) τραυμάτισαν επτά ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε χθες ότι χρησιμοποιήθηκαν άγνωστος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων και τροποποιημένων πυραύλων κατά πλοίων, 4 πύραυλοι τύπου κρουζ και 212 drones στις επιδρομές της Ρωσίας.

Στη βόρεια περιφέρεια Τσερνίχιβ, σχεδόν 100.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας ρωσικού πλήγματος, γνωστοποίησε εταιρεία διανομής ηλεκτρισμού.

Η εταιρεία Naftogaz έκανε λόγο για πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους σε εγκατάστασή της.

Ουκρανία: Επίθεση της Ρωσίας σε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στη Μαύρη Θάλασσα στη διάρκεια της νύκτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος, ανακοίνωσε η υπηρεσία λιμένων της Ουκρανίας. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά η οποία έχει κατασβεστεί και το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, πρόσθεσε η ίδια πηγή στο Telegram.