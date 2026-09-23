Ουκρανία: Καπετάνιος σκοτώθηκε μετά από ρωσικό χτύπημα σε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στη Μαύρη Θάλασσα στη διάρκεια της νύκτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος, ανακοίνωσε η υπηρεσία λιμένων της Ουκρανίας.

Η επίθεση της Ρωσίας στο εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί και το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, πρόσθεσε η ίδια πηγή στο Telegram.

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«Πρόκειται για άλλη μια ρωσική τρομοκρατική ενέργεια κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Αυτή τη φορά, η ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε έναν Ουκρανό ναυτικό», αναφέρει η Αρχή Θαλάσσιων Λιμένων της Ουκρανίας (USPA).

Συνολικά, κατά τη διάρκεια τεσσεράμισι ετών πολέμου πλήρους κλίμακας, οι Ρώσοι έχουν καταστρέψει 1.054 ουκρανικές λιμενικές υποδομές και έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον 232 πολιτικών πλοίων.