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Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την οικογένεια του Τέρατος του Λοχ Νες από το Google Earth

«Η σκέψη στην ύπαρξη μιας μικρής οικογένειας "Νέσι" είναι τόσο συναρπαστική», δήλωσε η Τζούλι Φρέιζερ
Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την οικογένεια του Τέρατος του Λοχ Νες από το Google Earth
Γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την οικογένεια του Τέρατος του Λοχ Νες από το Google Earth / inverness-courier.co.uk
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Μια γυναίκα ανέβασε στο Επίσημο Μητρώο Θεάσεων του Τέρατος του Λοχ Νες μια δορυφορική φωτογραφία μέσω του Google Earth της λίμνης Λοχ Νες που δείχνει κάποια αντικείμενα, τα οποία η ίδια ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε την «οικογένεια» της «Νέσι».

«Η σκέψη στην ύπαρξη μιας μικρής οικογένειας “Νέσι” είναι τόσο συναρπαστική», δήλωσε η Τζούλι Φρέιζερ, σύμφωνα με τη New York Post. Αν η θέαση «επιβεβαιωθεί», δεν θα είναι η πρώτη φορά που το Τέρας του Λοχ Νες εντοπίζεται φέτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Inverness Courier.

Η Φρέιζερ ανέφερε ότι «προγραμματίζω μια επίσκεψη στο Ινβερνές αργότερα μέσα στη χρονιά και απλώς περιηγούμουν στο Google Earth όταν εντόπισα τα τρία αντικείμενα. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά και μεγεθύνοντας τις εικόνες δεν έμοιαζαν με βάρκες, αλλά με κάτι σαν φάλαινες ή κάτι παρόμοιο με καμπυλωτή ράχη».

Η Φρέιζερ πιστεύει πως η παρατήρησή της δεν θα μπορούσε να αφορά σκάφη στη λίμνη, καθώς λείπει το χαρακτηριστικό απόνερο, σχήματος V που δημιουργούν συνήθως τα κινούμενα πλοία όταν παρατηρούνται από το διάστημα.

Η παρατήρησή της περιλαμβάνει επίσης χρονική σήμανση του 2026 μέσα στις εικόνες, οι οποίες δείχνουν επίσης φουντωτά δέντρα, υποδεικνύοντας ότι λήφθηκαν την άνοιξη ή το καλοκαίρι της φετινής χρονιάς. Η Φρέιζερ επέμεινε: «Δεν είμαι παράξενη. Δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη, προφανώς, όσο οι ντόπιοι, αλλά σίγουρα μου φαίνεται κάτι σημαντικό και διαφορετικό».

Το τρέχον έτος υπήρξε ιδιαίτερα… παραγωγικό όσον αφορά τις αναφορές, σύμφωνα με το μητρώο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις διαδικτυακές θεάσεις, συνυπολογίζοντας αυτήν της Φρέιζερ, 14 δια ζώσης συναντήσεις, ενώ δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν από διαδικτυακές κάμερες. Οι θρύλοι για τον θαλάσσιο γίγαντα, γνωστό ως «Νέσι», στοιχειώνουν αυτή την περιοχή της Σκωτίας για γενιές.

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