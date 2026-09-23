Νέα Υόρκη: Ξέφρενος χορός του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι με μαθητές εβραϊκού σχολείου

Επίσκεψη σε εβραϊκό σχολείο στο Φαρ Ρόκαγουεϊ του Κουίνς της Νέας Υόρκης αποφάσισε να επισκεφτεί ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκείνος τιμήθηκε για τη σταθερή υποστήριξή του προς το Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα.

Ο Χαβιέρ Μιλέι βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Yeshiva Darchei Torah στη Νέα Υόρκη, όπου του απονεμήθηκε το βραβείο «Ohev Israel», που σημαίνει «Αυτός που αγαπά το Ισραήλ».

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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αργεντινός πρόεδρος απηύθυνε ομιλία στους μαθητές του σχολείου στα ισπανικά, αναφερόμενος στη σημασία των σχέσεων με την εβραϊκή κοινότητα και το Ισραήλ. Η επίσκεψή του βέβαια δεν σταμάτησε εκεί αφού λίγο πριν φύγει αποφάσισε να πανηγυρίσει με τους μαθητές.

Argentina's President Javier Milei at Yeshiva Darchei in Far Rockaway today. pic.twitter.com/QQwXEwDVHz — KolHaolam (@KolHaolam) September 23, 2026

Βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του δείχνει τον «εκρηκτικό» Μιλέι να αποχωρεί από το σχολείο μέσα σε θερμό κλίμα, χορεύοντας και χοροπηδώντας μαζί με μαθητές που τον υποδέχθηκαν.

Discurso del Presidente Javier Milei en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, en Nueva York, tras recibir el Premio Ohev Yisrael. pic.twitter.com/285Jvf4hhz — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2026

Ο Αργεντινός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει τη στήριξή του στο Ισραήλ, ενώ από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει επιδιώξει την ενίσχυση των σχέσεων του Μπουένος Άιρες με την ισραηλινή κυβέρνηση και την εβραϊκή κοινότητα διεθνώς.