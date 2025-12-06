Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί και 14 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο

Η Νότια Αφρική συγκλονίζεται από μια ακόμη πολύνεκρη επίθεση με πυροβολισμούς. Το Σάββατο (07.12.2025) τα ξημερώματα, στο Saulsville Hostel στην περιοχή Atteridgeville, δυτικά της Πρετόρια, άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 14, όπως επιβεβαίωσε η Αστυνομία της Νότιας Αφρικής (SAPS), σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση στη Νότια Αφρική, συνολικά 25 άτομα δέχθηκαν πυρά κατά την επίθεση. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και τρία παιδιά, ηλικίας μόλις 3 και 12 ετών. Όλοι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τρεις αγνώστους που φέρονται να εμπλέκονται στο μακελειό, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

BREAKING: Mass Shooting Rocks Pretoria Hostel – 11 Dead Including Child in Apparent Gang Hit:



Saulsville, Atteridgeville, South Africa – Tragedy struck early this morning as three armed gunmen stormed Saulsville Hostel in western Pretoria unleashing a hail of bullets in a brazen… pic.twitter.com/ixPEaZb0Wk — Global Report (@Globalrepport) December 6, 2025

Εκπρόσωπος της SAPS τόνισε επίσης τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν οι παράνομες και μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις πώλησης αλκοόλ στις κοινότητες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να συνδέονται με περιστατικά αυτού του τύπου.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει κίνητρο για την επίθεση.