Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί και 14 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο

Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι τρία παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, ενώ προειδοποιεί για τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούν τα παράνομα καταστήματα πώλησης αλκοόλ
Αστυνομία στη Νότια Αφρική
Φωτογραφία αρχείου / AP Photo / Jerome Delay

Η Νότια Αφρική συγκλονίζεται από μια ακόμη πολύνεκρη επίθεση με πυροβολισμούς. Το Σάββατο (07.12.2025) τα ξημερώματα, στο Saulsville Hostel στην περιοχή Atteridgeville, δυτικά της Πρετόρια, άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 14, όπως επιβεβαίωσε η Αστυνομία της Νότιας Αφρικής (SAPS), σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση στη Νότια Αφρική, συνολικά 25 άτομα δέχθηκαν πυρά κατά την επίθεση. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και τρία παιδιά, ηλικίας μόλις 3 και 12 ετών. Όλοι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τρεις αγνώστους που φέρονται να εμπλέκονται στο μακελειό, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

 

Εκπρόσωπος της SAPS τόνισε επίσης τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν οι παράνομες και μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις πώλησης αλκοόλ στις κοινότητες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να συνδέονται με περιστατικά αυτού του τύπου.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει κίνητρο για την επίθεση.

