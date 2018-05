Η τελευταία ανακοίνωση των αρχών στην Ινδονησία αναφέρει ότι η αστυνομία κατάφερε να αποτρέψει την έκρηξη σε εκκλησία, χωρίς να διευκρινίζει αν πρόκειται για επίθεση σε μία από τις τρεις εκκλησίες ή σε μία τέταρτη.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία με διαφορά 10 λεπτών, ανακοίνωσε η αστυνομία της Σουραμπάγια.

Τουλάχιστον ένας από τους δράστες που πυροδότησε εκρηκτικά στην καθολική εκκλησία Σάντα Μαρία, σκοτώθηκε.

«Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία», δήλωσε ο Μανγκέρα, προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν ακόμα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας.

Η Ινδονησία, η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα, διέρχεται περίοδο αναταραχών λόγω χτυπημάτων εγχώριων ισλαμιστών.

#UPDATE on Indonesia church bombings:

– at least nine killed, 40 wounded in suicide bombings in three churches in Surabaya

– intelligence agency suspects ISIL-inspired group behind the attackshttps://t.co/rlEmjOSda1 pic.twitter.com/2rRWHxgX9F

— CGTN (@CGTNOfficial) May 13, 2018