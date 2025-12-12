Μακελειό στο Τέξας: 15χρονος σκότωσε τη μητέρα και τα αδέλφια της κοπέλας του επειδή τον χώρισε

Ένας διαταραγμένος 15χρονος από το Τέξας κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας της πρώην φίλης του και των δύο μικρότερων αδελφών της, σε ένα δολοφονικό αμόκ που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «δειλή πράξη βίας».

Η 39χρονη Τζένιφερ Ροντρίγκεζ βρέθηκε νεκρή στο πολυτελές διαμέρισμά της στην Οντέσα του Τέξας, μαζί με την 13χρονη κόρη της και τον 9χρονο γιο της, μετά την τριπλή δολοφονία που διέπραξε ο έφηβος το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Όπως ανέφερε το nypost.com, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για πυροβολισμούς στο Eighty Seventh Apartments – ένα πολυτελές συγκρότημα 220 χιλιόμετρα δυτικά του Ντάλας – και ανακάλυψαν τη φρικτή σκηνή.

Ο ανήλικος δράστης, ο οποίος δεν ταυτοποιήθηκε λόγω της ηλικίας του, είχε σχέση με την 15χρονη Ροντρίγκεζ και είχε σχεδιάσει να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο, αλλά άλλαξε γνώμη και πήγε στο διαμέρισμα, όπως αποκάλυψε η αστυνομία.

Δεν είναι γνωστό αν το κορίτσι βρισκόταν σπίτι στη διάρκεια της τριπλής δολοφονίας, της μητέρας, της 13χρονης αδελφής του και του 9χρονου αδελφού του.

Ο 15χρονος έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος και συνελήφθη περίπου 40 λεπτά μετά τους πυροβολισμούς με τους τρεις νεκρούς.

«Από τη στιγμή που συνέβη, γνωρίζαμε σχεδόν αμέσως ποιος ήταν ο ύποπτος και, αφού τον εντοπίσαμε, συνελήφθη μέσα σε 40 λεπτά», δήλωσε ο αρχηγός του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Ο 15χρονος κατηγορείται για πολλαπλούς φόνους, ένα κακούργημα που τιμωρείται με τη θανατική ποινή.

«Δεν περίμενα να συμβεί μία τέτοια τραγωδία σε κανέναν από εμάς», είπε συντετριμμένος ο πατέρας και σύζυγος, Roy Casey Martinez.

«Η καρδιά μου είναι εξαιρετικά ραγισμένη», εξομολογήθηκε.

Το Τέξας έχει θανατική ποινή, αλλά δεν την επιβάλλει σε καταδικασμένους δολοφόνους που ήταν κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή του εγκλήματος.