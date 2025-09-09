Κόσμος

Μακρόν: «Απαράδεκτες οι ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ»

«Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επεκταθεί στην περιοχή»
Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν / Philippe Magoni/Pool via REUTERS

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδικάζει τις «απαράδεκτες ισραηλινές επιθέσεις», όπως τις χαρακτηρίζει στο Κατάρ.

Συγκεκριμένα ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω των social media εκφράζει την «αλληλεγγύη του προς το Κατάρ» και καταδικάζει τις «απαράδεκτες ισραηλινές επιθέσεις».

«Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στο Κατάρ και τον Εμίρη του, Σεΐχη Ταμίμ Αλ Θάνι. Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επεκταθεί στην περιοχή», επεσήμανε ο Γάλλος πρόεδρος.

