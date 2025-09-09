Μακρόν: «Απαράδεκτες οι ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδικάζει τις «απαράδεκτες ισραηλινές επιθέσεις», όπως τις χαρακτηρίζει στο Κατάρ.

Συγκεκριμένα ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω των social media εκφράζει την «αλληλεγγύη του προς το Κατάρ» και καταδικάζει τις «απαράδεκτες ισραηλινές επιθέσεις».

Les frappes israéliennes de ce jour au Qatar sont inacceptables quel qu’en soit le motif. J’exprime ma solidarité au Qatar et à son émir, Cheikh Tamim Al Thani. La guerre ne doit en aucun cas s’étendre dans la région. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2025

«Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στο Κατάρ και τον Εμίρη του, Σεΐχη Ταμίμ Αλ Θάνι. Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επεκταθεί στην περιοχή», επεσήμανε ο Γάλλος πρόεδρος.