Μακρόν: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν αποτελεί συγχωροχάρτι για τη Χαμάς

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι
Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Al Drago

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν σημαίνει ότι ξεχνά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε αυτό το σχόλιο στους δημοσιογράφους για τη Χαμάς, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διμερή συνάντησή τους.

Ο Τραμπ έχει καταδικάσει τις αποφάσεις δυτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας, να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, υποστηρίζοντας ότι ισοδυναμεί με επιβράβευση για τις «φρικτές ωμότητες» της Χαμάς.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» προκειμένου να ηττηθεί η Χαμάς στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί «σκότωσαν τους κυριότερους ηγέτες της Χαμάς. Αυτό λειτουργεί. Είναι μια μεγάλη επιτυχία όμως, ταυτόχρονα, έχουμε τόσους μαχητές της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», υποστήριξε.

«Επομένως, αυτό δεν λειτουργεί για την εξάρθρωση της Χαμάς. Δεν είναι ο σωστός τρόπος δράσης. Χρειαζόμαστε επομένως μια πλήρη διαδικασία και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για την επόμενη ημέρα», συμπέρανε
.
Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος ότι η σύνοδος που θα έχει αργότερα με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, στους οποίους θα παρουσιάσει το αμερικανικό σχέδιο για τη λήξη του πολέμου, θα είναι επιτυχής.

Κόσμος
