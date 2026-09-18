Η Κέιτ Μίντλετον όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: Έπαιξε σκωτσέζικο «shinty», μπήκε σε τρακτέρ και «τα άκουσε» από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ

Μια διαφορετική πλευρά της Κέιτ Μίντλετον αλλά και του πρίγκιπα Γουίλιαμ είχαν την ευκαιρία να δουν όσοι βρέθηκαν την Πέμπτη (17.09.2026) στο Isle of Bute της Σκωτίας.

Μαζί με τον πρίγκιπα Γούλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε την κοινότητα του νησιού, συνομίλησε με κατοίκους, δοκίμασε τις ικανότητές της στο “shinty” και συμμετείχε σε δράση καθαρισμού παραλίας, σε μια ημέρα που είχε περισσότερο χαρακτήρα άμεσης επαφής παρά τυπικής βασιλικής εμφάνισης.

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Η επίσκεψη του Γουίλιαμ και της Κέιτ στο Isle of Bute ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψή τους στο νησί και είχε στο επίκεντρο τη δύναμη της κοινότητας, τον εθελοντισμό και τη σύνδεση των κατοίκων με τον τόπο τους. Στη Σκωτία, το ζευγάρι φέρει τους τίτλους Δούκας και Δούκισσα του Ρόθσεϊ, γεγονός που έκανε ιδιαίτερα συμβολική και τη στάση τους στην πόλη Ρόθσεϊ.

Από την άφιξή τους, Γουίλιαμ και Κέιτ βρέθηκαν κοντά στους κατοίκους, χαιρέτησαν τον κόσμο και συνομίλησαν με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της τοπικής ζωής.

Ανάμεσα στις πρώτες στάσεις τους ήταν το Bute Shinty Club, ένας σύλλογος που λειτουργεί με τη στήριξη εθελοντών και αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Εκεί το ζευγάρι δεν περιορίστηκε στις συζητήσεις, αλλά δοκίμασε και το παραδοσιακό σκωτσέζικο άθλημα.

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Το shinty έχει αρκετές ομοιότητες με το χόκεϊ επί χόρτου, ένα άθλημα που η Κέιτ γνωρίζει καλά από τα μαθητικά της χρόνια. Έτσι, η στιγμή που πήρε στα χέρια της το ξύλινο μπαστούνι και προσπάθησε να χτυπήσει την μπάλα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η πρώτη προσπάθεια δεν ήταν ακριβώς επιτυχημένη, όμως η επόμενη ήταν πολύ καλύτερη και προκάλεσε τα χειροκροτήματα όσων βρίσκονταν εκεί. Ο Γουίλιαμ, από την πλευρά του, είχε επίσης τη δική του αδέξια πρώτη προσπάθεια, πριν καταφέρει να βρει καλύτερα τον στόχο.