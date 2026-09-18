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Η Κέιτ Μίντλετον όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: Έπαιξε σκωτσέζικο «shinty», μπήκε σε τρακτέρ και «τα άκουσε» από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ

Η Κέιτ Μίντλετον έπιασε το μπαστούνι
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Μια διαφορετική πλευρά της Κέιτ Μίντλετον αλλά και του πρίγκιπα Γουίλιαμ είχαν την ευκαιρία να δουν όσοι βρέθηκαν την Πέμπτη (17.09.2026) στο Isle of Bute της Σκωτίας.

Μαζί με τον πρίγκιπα Γούλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε την κοινότητα του νησιού, συνομίλησε με κατοίκους, δοκίμασε τις ικανότητές της στο “shinty” και συμμετείχε σε δράση καθαρισμού παραλίας, σε μια ημέρα που είχε περισσότερο χαρακτήρα άμεσης επαφής παρά τυπικής βασιλικής εμφάνισης.

Η επίσκεψη του Γουίλιαμ και της Κέιτ στο Isle of Bute ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψή τους στο νησί και είχε στο επίκεντρο τη δύναμη της κοινότητας, τον εθελοντισμό και τη σύνδεση των κατοίκων με τον τόπο τους. Στη Σκωτία, το ζευγάρι φέρει τους τίτλους Δούκας και Δούκισσα του Ρόθσεϊ, γεγονός που έκανε ιδιαίτερα συμβολική και τη στάση τους στην πόλη Ρόθσεϊ.

Από την άφιξή τους, Γουίλιαμ και Κέιτ βρέθηκαν κοντά στους κατοίκους, χαιρέτησαν τον κόσμο και συνομίλησαν με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της τοπικής ζωής.

Ανάμεσα στις πρώτες στάσεις τους ήταν το Bute Shinty Club, ένας σύλλογος που λειτουργεί με τη στήριξη εθελοντών και αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Εκεί το ζευγάρι δεν περιορίστηκε στις συζητήσεις, αλλά δοκίμασε και το παραδοσιακό σκωτσέζικο άθλημα.

Το shinty έχει αρκετές ομοιότητες με το χόκεϊ επί χόρτου, ένα άθλημα που η Κέιτ γνωρίζει καλά από τα μαθητικά της χρόνια. Έτσι, η στιγμή που πήρε στα χέρια της το ξύλινο μπαστούνι και προσπάθησε να χτυπήσει την μπάλα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η πρώτη προσπάθεια δεν ήταν ακριβώς επιτυχημένη, όμως η επόμενη ήταν πολύ καλύτερη και προκάλεσε τα χειροκροτήματα όσων βρίσκονταν εκεί. Ο Γουίλιαμ, από την πλευρά του, είχε επίσης τη δική του αδέξια πρώτη προσπάθεια, πριν καταφέρει να βρει καλύτερα τον στόχο.

Η Κέιτ Μίντλετον σε χαλαρή διάθεση
Η Κέιτ Μίντλετον σε χαλαρή διάθεση / Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS
Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ με μπαστούνι
Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ με μπαστούνι / Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS

Οι εικόνες από το γήπεδο έδειξαν ένα ζευγάρι εμφανώς χαλαρό, να γελά, να αστειεύεται και να συμμετέχει χωρίς την απόσταση που συχνά συνοδεύει μια επίσημη βασιλική υποχρέωση.

Σειρά είχε η παραλία και μία στάση στην τοπική παμπ

Η ημέρα συνεχίστηκε στο Ettrick Bay, όπου η Κέιτ και Γουίλιαμ συνάντησαν ανθρώπους της πρωτοβουλίας Beachwatch Bute και ενημερώθηκαν για τις προσπάθειες προστασίας της ακτογραμμής.

Η Κέιτ Μίντλετον στην παραλία
Η Κέιτ Μίντλετον καθαρίζει την παραλία / REUTERS/Russell Cheyne
Η Κέιτ Μίντλετον μπάινει σε τρακτέρ
Η Κέιτ Μίντλετον μπαίνει σε τρακτέρ / REUTERS/Russell Cheyne
Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ
Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ Reuters /Russell Cheyne

Το ζευγάρι συμμετείχε μάλιστα σε καθαρισμό της παραλίας, μαζεύοντας σκουπίδια μαζί με εθελοντές και ανθρώπους που εργάζονται για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και μια στάση στην Anchor Tavern στο Port Bannatyne, έναν χώρο που αποτελεί σημείο συνάντησης για την τοπική κοινότητα.

Γουίλιαμ και Κέιτ στη Σκωτία
Γουίλιαμ και Κέιτ / Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS

Φυσικά, η εμφάνιση της Κέιτ δεν πέρασε απαρατήρητη και για το στιλ της. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα πρακτικό φθινοπωρινό σύνολο σε γήινους τόνους, που ταίριαζε απόλυτα με το σκωτσέζικο τοπίο και τις δραστηριότητες της ημέρας.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ σε παμπ στη Σκωτία
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ σε παμπ στη Σκωτία / Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS

Η ξεκαρδιστική στιγμή που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ προσπαθεί να κάνε την Κέιτ να βιαστεί

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψή τους στο νησί Bute της Σκωτίας, ο φακός κατέγραψε κι ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο μεταξύ του ζευγαριού.
Η Κέιτ Μίντλετον συνομιλούσε με κατοίκους, έβγαζε selfies και ρωτούσε τους πολίτες για τη ζωή τους, όταν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται πως αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να… βιαστούν.

Δείχνοντας το ρολόι του, της είπε με χιουμοριστική διάθεση: «Πρέπει να βιαστείς λίγο. Πρέπει να φτάσεις μέχρι εκεί κάτω πριν φύγεις».

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κάνει νόημα στην Κέιτ Μίντλετον ότι έχουν αργήσει
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κάνει νόημα στην Κέιτ Μίντλετον ότι έχουν αργήσει
Γουίλιαμ και Κέιτ
Γουίλιαμ και Κέιτ . Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS

Η Κέιτ, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, φαίνεται να απολογείται στους συγκεντρωμένους. Ωστόσο λίγο μετά σταματά, πιάνει κουβέντα με άλλους κατοίκους και ποζάρει για ακόμη μία selfie.

Ο Γουίλιαμ μένει για λίγο πίσω της, χαμογελώντας και συνομιλώντας με κόσμο.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε γέλιο και στους παρευρισκόμενους. Κάποιος από το πλήθος, μάλιστα, φώναξε προς το ζευγάρι: «Είστε καταπληκτικοί!»

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