Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο της Ρώμης και προσπάθησε να κάνει live stream

Ένας 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε σήμερα (18.09.2026) το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ρώμης. Ο ανήλικος δράστης πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στην συνέχεια την μαχαίρωσε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και, οπως έγινε γνωστό, έχει υποστεί βαρύ σοκ, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Ο 13χρονος προσπάθησε να τραβήξει την σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο. Κατάφεραν να τον μπλοκάρουν συμμαθητές του στο σχολείο της Ρώμης και αμέσως μετά στο σχολείο έφτασαν άνδρες και γυναίκες των καραμπινιέρων.

Δεν ειναι το πρώτο βίαιο συμβάν αυτού του είδους που καταγράφεται στην Ιταλία παρά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί, με τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλου έξω από πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας.