Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς «βάζουν πλάτη» στον Ζελένσκι – Στο προσκήνιο εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Την σαφή υποστήριξη της Ευρώπης στην Ουκρανία στη δεδομένη χρονική συγκυρία που είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασαν σήμερα (08.12.2025) ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Κιρ Στάρμερ στη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο.

Την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας για την ενιαία στάση τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε ανάρτηση στα social media ότι «η εγγύηση της πραγματικής ασφάλειας είναι πάντα μια κοινή πρόκληση και αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας» ενώ ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την υποστήριξή τους.

Guaranteeing real security is always a shared challenge and a shared effort. Thank you for your support!



@bundeskanzler@Keir_Starmer@EmmanuelMacron pic.twitter.com/vqLTqyGIW7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025

Στην – βιαστικά προγραμματισμένη – συνάντηση, ο Κιρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσαν ότι θέλουν να καταλήξουν σε συγκεκριμένα σχέδια σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Βρετανική κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι οι ηγέτες συζήτησαν τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι θα επιδιώξουν επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση από τη Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σε ένα κρίσιμο στάδιο τώρα στην προσπάθεια για ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ αφού καλωσόρισε τους ηγέτες στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στηρίζουμε την Ουκρανία και αν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία, πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής εκεχειρία», δήλωσε ο Στάρμερ.

Οι Μακρόν και Μερτς εξέφρασαν επίσης την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν με ένα σταθερό σχέδιο, σε μια στιγμή που ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε «αποφασιστικής σημασίας για όλους μας».

Ο Ζελένσκι επεσήμανε την ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καθώς προσπαθούν να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για το προτεινόμενο σχέδιο των ΗΠΑ.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.