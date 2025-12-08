Ζελένσκι από Λονδίνο: Πολύ σημαντική η ενότητα Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ στη χρονική αυτή συγκυρία

Με χαμόγελα και αγκαλιές υποδέχθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο, προκειμένου να συζητήσουν στη Ντάουνινγκ Στριτ τα επόμενα βήματα των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέπτεται σήμερα (08.12.2025) το Λονδίνο για να πραγματοποιήσει υψηλού επιπέδου συνομιλίες τόσο με τον Βρετανό ηγέτη όσο και με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς με θέμα την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Κιρ Στάρμερ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS

Στις πρώτες δηλώσεις που έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενώπιον των δημοσιογράφων, τόνισαν την σημασία που έχει ο συντονισμός τους προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση ως προς τα θέματα που διαπραγματεύονται με τις ΗΠΑ και εμμέσως με την Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως «τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίζονται από την Ουκρανία» ενώ υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα «κρίσιμο στάδιο της προσπάθειας για ειρήνη».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Toby Melville / Pool

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι «πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για σήμερα είναι… η ενότητα μεταξύ της Ευρώπης, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ», ενώ ευχαρίστησε τους συμμάχους του για την οργάνωση της συνάντησης, λέγοντας στη συνέχεια: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διοργανώνονται τέτοιες συναντήσεις».

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε: «Η ρωσική οικονομία αρχίζει να υποφέρει, ειδικά μετά τις τελευταίες κυρώσεις μας. Όλοι υποστηρίζουμε την Ουκρανία και όλοι υποστηρίζουμε την ειρήνη».

“We all support Ukraine, and we all support peace”



European leaders, Sir Keir Starmer, Volodymyr Zelenskyy Emmanuel Macron and Friedrich Merz arrive in Downing Street for further negotiations over the US peace proposal for Ukraine.



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/pANII1YCdq — Sky News (@SkyNews) December 8, 2025

Τέλος, ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με «ορισμένες λεπτομέρειες των αμερικανικών προτάσεων για ειρήνη στην Ουκρανία» ωστόσο στη συνέχεια διευκρίνισε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία διότι «το πεπρωμένο αυτής της χώρας είναι το πεπρωμένο της Ευρώπης».

Μετά την λήξη της τετραμερούς συνάντησης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έκαναν κανένα σχόλιο και δεν απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, με τον Φρίντριχ Μερτς και τον Εμανουέλ Μακρόν να αποχαιρετούν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Κιρ Στάρμερ οι οποίοι επέστρεψαν στην πρωθυπουργική κατοικία για να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ / REUTERS / Isabel Infantes

Αμερικανικές πιέσεις για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας

Παρά τις διαβεβαιώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι η συμφωνία είναι κοντά ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία δείχνουν έτοιμες να υπογράψουν το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Αμερικανοί πιέζουν συνεχώς “πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα”», αποκάλυψε σήμερα (08.12.2025) Ουκρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Κίεβο απάντησε στους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ότι «χρειάζεται πιο εντατική δουλειά και νέες ιδέες».

Ο ίδιος αξιωματούχος χαρακτήρισε «τρομακτική» την αρχική αμερικανική πρόταση των 28 σημείων, η οποία «αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις του Κρεμλίνου».

«Η επόμενη εκδοχή των 20 σημείων που διαμορφώθηκε στη Γενεύη κρίθηκε πολύ πιο αποδεκτή, ωστόσο τα πιο ευαίσθητα ζητήματα – ιδίως τα εδαφικά – παραμένουν ανοιχτά» τόνισε ο ίδιος και έπειτα πρόσθεσε «οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, αλλά τα θέματα των εδαφών είναι εξαιρετικά πολύπλοκα».