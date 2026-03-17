Μακρόν: Συμμετοχή στα Στενά του Ορμούζ μόνο με παύση των εχθροπραξιών

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στα Στενά του Ορμούζ, αρκεί να παύσουν οριστικά οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Reuters, o Εμανουέλ Μακρόνδήλωσε ότι ενδεχόμενη συμμετοχή της χώρας του στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να εξεταστεί μόνο υπό την προϋπόθεση πλήρους παύσης των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τόνισε, μάλιστα, ότι η Γαλλία δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε αποστολή όσο οι συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Aspides, που δραστηριοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα, «δεν θα πρέπει να επεκταθεί σε άλλες περιοχές», απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διεύρυνσης της δράσης της.