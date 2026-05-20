Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι ΗΠΑ – «Ελάτε και θα ρίξουμε και άλλα F35», απαντά η Τεχεράνη

Με απειλές εκατέρωθεν συνεχίζεται η εκεχειρία στην Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα διατάξει νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εάν δεν κλειστεί συμφωνία, με τον ιρανικό στρατό να «υπόσχεται» πως θα ανοίξει νέα μέτωπα, αν οι ΗΠΑ αρχίσουν ξανά τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ελπίζει να μην χρειαστεί να αρχίσει ξανά τις επιθέσεις αλλά μπορεί να χρειαστεί ένα «βαρύ χτύπημα». Όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ για πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει το Ιράν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε το πολύ τρεις ημέρες.

«Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν. Δυο ή τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια επανέλαβε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα καθώς το Ιράν έχει κουραστεί και ψάχνει απεγνωσμένα τρόπο να κλειστεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Θα τελειώσουμε εκείνον τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θέλουν να κλείσουν μια συμφωνία τόσο απεγνωσμένα. Έχουν κουραστεί από αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“We’re going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They’re tired of this”



President Trump predicts a deal to end the war with Iran is going to happen “fast” — and that oil prices will plummet when the agreement is reached. pic.twitter.com/Q0t8Bp8RWx — Fox News (@FoxNews) May 19, 2026

Νωρίτερα, το Κατάρ κάλεσε να δοθεί «περισσότερος χρόνος» στη διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα η Χεζμπολάχ.

Τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε την τελευταία στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Υποστήριξε πως οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του ζήτησαν να περιμένει, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Δημοσίευμα των NYT από την άλλη ανέφερε πως η εντολή για αναστολή της επίθεσης δόθηκε από το Πεντάγωνο, μιας και ο στρατός του Ιράν κατάλαβε τα σχέδιά του.

Με τη σειρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έστειλε επίσης διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο χθες, μιλώντας από τη μια για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διαμηνύοντας από την άλλη πως οι ΗΠΑ έχουν «γεμίσει» τα όπλα κι είναι «έτοιμες» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

«Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή δεν θα καταλήξουμε», ανέφερε και επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το «δάκτυλο στη σκανδάλη».

«Θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον τους»

Ως απάντηση τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς, ο στρατός του Ιράν απείλησε πως αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν νέα επίθεση, τότε το Ιράν θα «ανοίξει το μέτωπο του πολέμου».

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και προχωρήσει σε νέα επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», ανέφερε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ο Μοχαμάντ Ακραμινιά, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Η επίθεση -για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης–εναντίον πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή καταδικάστηκε παράλληλα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Νωρίτερα χθες, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση αυτή έφθασαν στο έδαφός τους από το Ιράκ, όπου είναι παρούσες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, έπειτα από κάπου 40 ημέρες εχθροπραξιών, από την 28η Απριλίου, βρίσκονται σε εξέλιξη ζυμώσεις σε αναζήτηση τρόπου να τελειώσει ο πόλεμος, όμως οι θέσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης μοιάζουν να απέχουν ακόμη πολύ, ειδικά όσον αφορά το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Τη Δευτέρα το πρωί, η ιρανική διπλωματία έκανε γνωστό ότι επιδόθηκε νέα πρόταση στις ΗΠΑ, για να αρθεί το αδιέξοδο, χωρίς καμιά διευκρίνιση για το περιεχόμενό της. Επανέλαβε ιρανικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της αποδέσμευσης ιρανικών πόρων δεσμευμένων στο εξωτερικό και της άρσης των διεθνών κυρώσεων που προκαλούν ασφυξία στην οικονομία της χώρας.

Ο Αμπάς Αραγτσί με τη σειρά του απείλησε πως το Ιράν θα βομβαρδίσει και άλλα αμερικανικά F-35.

«Μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναγνωρίζει την απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων. Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαιώνονται ως οι πρώτες που κατέρριψαν ένα διαφημιζόμενο F-35. Με τα διδάγματα που αντλήσαμε και τις γνώσεις που αποκτήσαμε, η επιστροφή στον πόλεμο θα φέρει πολλές ακόμη εκπλήξεις», έγραψε σε ανάρτησή του.

Months after initiation of war on Iran, US Congress acknowledges loss of dozens of aircraft worth billions.



Our powerful Armed Forces are confirmed as 1st to strike down a touted F-35.



With lessons learned and knowledge we gained, return to war will feature many more surprises. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 19, 2026

Κρανίου τόπος ο Λίβανος

Η αμερικανική κυβέρνηση λέει πως έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο -παρότι η άλλη πλευρά αρνείται για δεκαετίες πως τρέφει τέτοια φιλοδοξία.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικρίνουν τους «υπερβολικούς» όρους της τελευταίας «προσφοράς» της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, η Ουάσιγκτον απαιτεί ιδίως το Ιράν να μη διατηρήσει παρά μόνο μια πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να δεχτεί να παραδοθεί και να μεταφερθεί στις ΗΠΑ το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει.

Στον Κόλπο, η Τεχεράνη διατηρεί πάντα τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για την εξαγωγή υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο, προκαλώντας έντονες οικονομικές αναταράξεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κι η Ουάσιγκτον τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα.

Στο άλλο θέατρο του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης, παρά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας πως παρατείνεται για ενάμισι μήνα η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ που υποτίθεται πως τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν νέα σειρά βομβαρδισμών, από αέρος και με το πυροβολικό, στο νότιο τμήμα της χώρας. Μόνο χθες σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι, ανέφερε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο για συγκρούσεις μαχητών της με ισραηλινούς στρατιώτες, πάντα στον νότο.

Ανακοινώθηκε εξάλλου χθες από ΜΚΟ η επιστροφή στις ΗΠΑ άνδρα ιρανικής καταγωγής που εξέτισε ποινή κάθειρξης δέκα ετών στο Ιράν, μετά την καταδίκη του για κατασκοπεία.