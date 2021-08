Ο Γιόργκεν Φένεκ, ένας από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες της Μάλτας, κατηγορείται για τη δολοφονία της δημοσιογράφου κατά της διαφθοράς Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία. Αυτό αναφέρουν οι εισαγγελικές αρχές σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν σήμερα, Τετάρτη (18/8), χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τη δίκη.

Η δημοσιογράφος Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της καθώς έφευγε από το σπίτι της στις 16 Οκτωβρίου 2017, μια δολοφονία που συγκλόνισε την Ευρώπη και προκάλεσε ερωτήματα για το κράτος δικαίου στη Μάλτα.

Ο επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεκ συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2019 με την κατηγορία της συνέργειας σε φόνο. Από τότε υποβάλλεται σε προδικαστική συγκέντρωση στοιχείων κατά την οποία έχει δηλώσει ότι είναι αθώος.

A major turning point in our fight for justice.



The prosecution today indicted Yorgen Fenech for my mother’s murder and, at a trial by jury, will seek life + 30 years.https://t.co/T4qI5j69pW