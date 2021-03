Μαργαρίτης Σχοινάς: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στο ζήτημα των εμβολίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για ειλικρινή πολιτικό διάλογο, πλήρη διαφάνεια και διαθεσιμότητα στο ζήτημα των εμβολίων ανέφερε, σε ανάρτησή του στο twitter, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς μετά την πρώτη συνάντηση της Ομάδας Επαφής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εμβόλια, της οποίας είναι Συντονιστής.

Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς σημείωσε:

«Πρώτη συνάντηση της Μόνιμης Ομάδας Επαφής με το ΕΚ για Εμβόλια. Στο επίκεντρο ο εφοδιασμός, η ανάπτυξη, οι παραλλαγές και η διεθνής συνεργασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασισμένη για δέσμευση σε ειλικρινή πολιτικό διάλογο, πλήρη διαφάνεια και διαθεσιμότητα. Ευγνώμων για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

First meeting of the permanent vaccines EP Contact Group. Focus on supply, deployment, variants and international cooperation. @EU_Commission determined to engage in frank political dialogue, full transparency and availability. Grateful for the support of the European Parliament. pic.twitter.com/OroEV7lzCR