Ιρανικά πλήγματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ

Συναγερμός σήμανε σήμερα (21.07.2026) σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ για νέα ιρανική επίθεση. Το Κουβέιτ δήλωσε ότι αναχαίτισε ιρανικά πυρά και το Μπαχρέιν είπε ότι ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού, ενώ ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στις πρωτεύουσες των δύο χωρών ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις.

Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις πυραύλων και drones στο πλαίσιο της απαράδεκτης ιρανικής επιθετικότητας”, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ στο X, με το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, από την πλευρά του, να καλεί στο X τους κατοίκους να αναζητήσουν «το πιο κοντινό ασφαλές σημείο».

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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν το νότιο και δυτικό Ιράν, ενώ το Ιράν επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία και ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ.

Παρά τον κλιμακούμενο κύκλο επιθέσεων που κατέστρεψαν την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία η οποία υπογράφτηκε τον περασμένο μήνα, ενδείξεις ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον θέλουν να επαναλάβουν τις διπλωματικές προσπάθειες κρατούν τις πετρελαϊκές τιμές υπό έλεγχο.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (Centcom, “κεντρική διοίκηση”) ανακοίνωσε ότι έπληξε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drone και αντιαεροπορικά συστήματα.

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Εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από την πόλη Σιράζ στο νότιο Ιράν. Η Κοναράκ και η Τσαμπαχάρ στη νότια ακτή και η πόλη Χοραμαμπάντ καθώς και πολιτική εγκατάσταση έξω από την πόλη Αμπντανάν, και οι δύο στο δυτικό τμήμα της χώρας, υπέστησαν επίσης επίθεση, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Προειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Καθώς οι εχθροπραξίες επεκτάθηκαν σε όλη την περιοχή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε νέα «παγκόσμια προειδοποίηση» για τους Αμερικανούς λόγω «αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή».

Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, όπου πρόσφατα πλήγματα σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης προκάλεσαν ανησυχίες για ελλείψεις νερού κα υπογράμμισαν την αυξανόμενη απειλή που αντιμετωπίζουν οι πολιτικές υποδομές.

Οι επιθέσεις σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης στο Κουβέιτ χθες Δευτέρα (20.07.2026) προκάλεσαν πυρκαγιές που μέχρι σήμερα είχαν κατασβεστεί, με επισκευές να είναι σε εξέλιξη, ανέφεραν οι αρχές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν υποδομή στο Μπαχρέιν που ανήκει στην αμερικανική τεχνολογική εταιρία Amazon, σε αντίποινα, όπως ανέφεραν, για πλήγμα των ΗΠΑ στο εργοτάξιο εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Νταρχοβίν.

Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ιρανικές δυνάμεις στοχοθέτησαν επίσης εγκαταστάσεις διαμονής που χρησιμοποιεί στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ στην Αεροπορική Βάση Σεΐχης Ϊσα στο Μπαχρέιν. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από πλευράς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, του Μπαχρέιν ή της Amazon για αυτά τα περιστατικά, τα οποία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει το Reuters.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις με drones εναντίον τριών στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Οι Φρουροί είπαν πως επιτέθηκαν σε στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στην Ιορδανία, ενώ η Ιορδανία δήλωσε πως δυνάμεις της αναχαίτισαν και κατέστρεψαν πέντε ιρανικά drones.

Η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO έκανε λόγο για τάνκερ το οποίο χτυπήθηκε από «άγνωστου τύπου βλήμα», αναγκάζοντας το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το πλοίο και να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο.

Σήμερα επίσης οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι ξέσπασε πυρκαγιά έπειτα από έκρηξη σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου ενώ επιχειρούσαν να διέλθουν από τη νότια διαδρομή του στενού. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πότε έλαβαν χώρα τα περιστατικά.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες στο Reuters ότι η Τεχεράνη έλαβε πρόταση από μεσολαβητές για δεκαήμερη κατάπαυση πυρός στην προσπάθεια να διασωθεί η προσωρινή συμφωνία, που είχε σκοπό να ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία με διάρκεια προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.