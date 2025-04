Μαρίν Λε Πεν: «Je suis Marine» – Στο πλευρό της όλοι οι ακροδεξιοί ηγέτες της Ευρώπης και ο Ντόναλντ Τραμπ

Καμία έκπληξη δεν έχει προκαλέσει στην Ευρώπη ο «ξεσηκωμός» των ομοιδεατών ηγετών της Μαρίν Λε Πεν μετά την καταδίκη της χθες (31/03/25) από δικαστήριο της Γαλλίας για την υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Μαρίν Λεπέν είναι η βασική εκπρόσωπος της εθνικιστικής δεξιάς της Γαλλίας, μία από τις πιο γνωστές και πιο δημοφιλείς πολιτικές προσωπικότητες της χώρας – με την ατζέντα της «Πρώτα η Γαλλία», κατά της woke ατζέντας αλλά και κατά της μετανάστευσης.

Οι ακροδεξιοί ηγέτες, που στέκονται στο πλευρό της σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τη βλέπουν ως «μία από αυτούς» – ακόμα κι αν δεν συμφωνούν σε κάθε θέμα με την Λε Πεν.

Πολλοί από αυτούς με αναρτήσεις τους στα social media στάθηκαν στο πλευρό της λίγη ώρα μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου με την οποία απαγορεύτηκε στη Λε Πεν να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας για πέντε χρόνια, καθώς καταδικάστηκε μαζί με άλλους, για υπεξαίρεση πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, όλα κονδύλια της ΕΕ και τα οποία έριξε στο κόμμα της τον Εθνικό Συναγερμό.

Γι αυτούς, αυτή ήταν μια ευκαιρία, όχι απλώς να δείξουν την υποστήριξή τους στη Λε Πεν, αλλά να χρησιμοποιήσουν την υπόθεσή της για να τονίσουν αυτό που βλέπουν ως κοινό σκοπό τους – έναν αγώνα ενάντια σε ένα πολιτικά παραδοσιακό mainstream, που επιδιώκει να φιμώσει ή να υπονομεύσει την εθνικιστική ατζέντα τους.

Αλλά για τη Λε Πεν, αυτό θα μπορούσε να είναι η χαριστική βολή στις μακροχρόνιες φιλοδοξίες της να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας και ενώ βρίσκεται ψηλά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των επόμενων εκλογών, που έχουν προγραμματιστεί σε δύο χρόνια. Η ίδια δηλώνει αθώα και θα ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, μάλιστα προσπάθησε να ξεκινήσει κίνημα υποστήριξης χρησιμοποιώντας ένα σύνθημα που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν με ανάρτηση στο X στα γαλλικά και γράφοντας: «Je suis Marine».

Ο επίσης λαϊκιστής Γκεερτ Βίλντερς, ηγέτης του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος της Ολλανδίας, δημοσίευσε στο X ότι ήταν βέβαιος ότι η Λε Πεν θα κερδίσει την έφεση και ότι θα είναι η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας.

I am shocked by the incredible tough verdict against @MLP_officiel. I support and believe in her for the full 100% and I trust she will win the appeal and become President of France.