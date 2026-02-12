Μαρίν Λε Πεν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του δικαστηρίου για το αν θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Σε αναμμένα κάρβουνα θα βρίσκεται η Μαρίν Λε Πεν μέχρι τις 7 Ιουλίου, όταν απόφαση δικαστηρίου θα καθορίσει αν η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς θα μπορέσει να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027.

Καθώς η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία ξεκινά ασυνήθιστα νωρίς, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός παραμένει σε στάση αναμονής έως το καλοκαίρι, προκειμένου να διαπιστώσει αν υποψήφια θα είναι τελικά η Μαρίν Λε Πεν ή ο Ζορντάν Μπαρντελά.

Η υπόθεση αφορά κατηγορίες για υπεξαίρεση κατά την περίοδο που η Μαρίν Λε Πεν ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το βασικό ερώτημα να είναι αν οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί της, που πληρώνονταν με ευρωπαϊκά κονδύλια, εργάζονταν για εσωτερικά κομματικά ζητήματα αντί για ευρωπαϊκά θέματα και την εισαγγελία του εφετείου να ζητά τη διατήρηση της ποινής στην Λε Πεν.

Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του δικαστηρίου για τη Λε Πεν

Το Εφετείο στο Παρίσι ανακοίνωσε την Τετάρτη (11.02.2026) ότι η απόφαση θα εκδοθεί στις 7 Ιουλίου. Οι δικηγόροι της Λε Πεν ζήτησαν την πλήρη απαλλαγή της, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε προσωπικό όφελος και ότι οι ενέργειες της εντάσσονταν σε καθιερωμένη κοινοβουλευτική πρακτική.

Εάν το δικαστήριο διατηρήσει σε ισχύ την ποινή απαγόρευσης του δκαιώματος του εκλέγεσθαι στη Λε Πεν, η «Εθνική Συσπείρωση» αναμένεται να προτείνει ως υποψήφιό της τον 30χρονο Ζορντάν Μπαρντελά. Η Λε Πεν, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, θα αποφασίσει αν θα κατέβει στις εκλογές μόνο μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με εσωτερικές πηγές του κόμματος, ο Μπαρντελά προσέχει πολύ τα λόγια του, ώστε να μην δοθεί η εντύπωση ότι το κόμμα αποδέχεται προοπτικά την απουσία της Λε Πεν. Παράλληλα, η ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς έχει δηλώσει ότι δεν θα ρισκάρει την εκλογική διαδικασία σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ποινή που τής επιβλήθηκε πρωτόδικα.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Odoxa, το 69% των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού θεωρεί πλέον ότι ο Μπαρντελά θα ήταν ισχυρότερος υποψήφιος από τη Λε Πεν. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι ο νεαρός πολιτικός απολαμβάνει υψηλότερα ποσοστά αποδοχής και πέρα από τα όρια του κόμματος, ενώ – σε αντίθεση με τη Λε Πεν – αντιμετωπίζεται θετικά από την πλειονότητα των ψηφοφόρων του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, των οποίων η στήριξη θεωρείται κρίσιμη για μια ενδεχόμενη νίκη της ακροδεξιάς.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη νότια Γαλλία για τη στήριξη υποψηφίου σε δημοτικές εκλογές ενόψει των τοπικών αναμετρήσεων του επόμενου μήνα, ο Μπαρντελά έγινε δεκτός από πλήθος που φώναζε συνθήματα υπέρ της προεδρικής του υποψηφιότητας.

Σε συνέντευξή του στο BFMTV, δήλωσε ότι θα παραμείνει «απολύτως πιστός στη Μαρίν Λε Πεν», προσθέτοντας πως το κόμμα του θα είναι ανταγωνιστικό στις επόμενες προεδρικές εκλογές «ό,τι κι αν συμβεί, παρότι γίνονται τα πάντα για να μας σταματήσουν».

Η γαλλική ακροδεξιά υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι το πολιτικό σύστημα λειτουργεί εις βάρος της και αντιμετωπίζει την υπόθεση της Λεπέν ως ακόμη ένα παράδειγμα.

Παράλληλα, ο Εθνικός Συναγερμός καλείται να προετοιμάσει ταυτόχρονα δύο διαφορετικές προεδρικές εκστρατείες. Σύμφωνα με στενό συνεργάτη της Λε Πεν, η στρατηγική για μια τέταρτη υποψηφιότητά της θα διαφέρει σημαντικά από εκείνη που θα απαιτούνταν για τον 30χρονο Μπαρντελά, ο οποίος θα επιχειρούσε για πρώτη φορά να διεκδικήσει την προεδρία.

«Ένας νέος υποψήφιος σημαίνει νέα αφήγηση και νέο πολιτικό μήνυμα», ανέφερε ο ίδιος. «Δεν μπορείς απλώς να στηριχθείς σε όσα είχαν σχεδιαστεί στο παρελθόν».