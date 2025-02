Μαρκ Ρούτε: Οι αμυντικές δαπάνες των μελών του ΝΑΤΟ πρέπει να αυξηθούν πάνω από το 3% του ΑΕΠ τους

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πραγματοποίησε σήμερα (20.02.2025) επίσκεψη στην Σλοβακία και παραχώρησε συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της χώρας, Πίτερ Πελεγκρίνι, όπου και αναφέρθηκε στις αμυντικές δαπάνες των κρατών – μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ειδικότερα, ο Μαρκ Ρούτε τόνισε την ανάγκη να αυξηθούν αμυντικές δαπάνες από κάθε ένα από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι χρειάζεται να τεθεί νέος στόχος της Συμμαχίας το επίπεδο των δαπανών αυτών να είναι πολύ πάνω από το 3% του ΑΕΠ κάθε χώρας – μέλους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε παράλληλα πως θα χρειαστούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία.

«Είναι ζωτικής σημασίας οποιαδήποτε συμφωνία φέρει μια διαρκή ειρήνη, η Ρωσία να μην προσπαθήσει ποτέ ξανά να πάρει ούτε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο ουκρανικής γης», είπε ο Μαρκ Ρούτε σε δημοσιογράφους.

