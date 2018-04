Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ κατέθετε για ώρες στην Επιτροπή Εμπορίου, Επιστημόνων και Μεταφορών της Γερουσίας για το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών του facebook. Καθόταν σ’ αναμμένα κάρβουνα κι όχι μόνο!

Ο ιδρυτής του facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ χρειάστηκε και ένα ξεχωριστό μαλακό μαξιλαράκι για ένα… boost ενώ καθόταν στη μαύρη δερμάτινη πολυθρόνα. Ο δισεκατομμυριούχος κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου για το facebook, την προστασία και την κατάχρηση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Facebook CEO Mark Zuckerberg Sitting Tall On An Inches-Thick Extra Cushion For Testimony https://t.co/cZhBqXGmYt

— YouTube News (@YouTubeNews21) April 11, 2018