Μάρκο Ρούμπιο για Νικολάς Μαδούρο: «Δεν είναι πρόεδρος της Βενεζουέλας αλλά επικεφαλής καρτέλ»

«Του έχει ασκηθεί δίωξη για την εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ», τόνισε με ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
Μάρκο Ρούμπιο
Σκληρή στάση από τον Μάρκο Ρούμπιο λίγες ώρες αφού οι ΗΠΑ προχώρησαν σε ευρείας κλίμακα επίθεση κατά εδαφών της Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως ο Νικολάς Μαδούρο είναι επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών και όχι ο πρόεδρος της χώρας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, με ανάρτησή του στο Χ ανέφερε πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν είναι νόμιμη κυβέρνηση και πως ο Νικολάς Μαδούρο είναι αρχηγός του «καρτέλ ντε λος Σόλες, μιας ναρκωτρομοκρατικής οργάνωσης που έχει καταλάβει τη χώρα», όπως ανέφερε.

Διατηρώντας την στάση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ξανά τον Νικολάς Μαδούρο για την εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

«Ο Μαδούρο δεν είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και το καθεστώς του δεν είναι η νόμιμη κυβέρνηση. Ο Μαδούρο είναι ο επικεφαλής του καρτέλ ντε λος Σόλες, μιας ναρκωτρομοκρατικής οργάνωσης που έχει καταλάβει τη χώρα. Και του έχει ασκηθεί δίωξη για την εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ», έγραψε στην ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

