Κόσμος

Μάρκο Ρούμπιο προς G7: Σας συμφέρει να βοηθήσετε για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ρούμπιο μίλησε επίσης για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αρνούμενος όμως να κάνει κάποια πρόβλεψη
U.S. Secretary of State Marco Rubio walks on the day of a briefing for Congressional leaders on the situation in Iran, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., March 2, 2026. REUTERS/Ken Cedeno
Ο Μάρκο Ρούμπιο / Reuters

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε σήμερα (26/03/2026) πως είναι «προς το συμφέρον» των χωρών της G7 να βοηθήσουν ώστε να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

«Είναι προς το συμφέρον τους να βοηθήσουν, είναι εθνικό συμφέρον τους να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ» είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο όταν ρωτήθηκε για το θέμα, λίγη ώρα προτού αναχωρήσει για τη Γαλλία όπου θα συναντηθεί αύριο με τους ομολόγους του της G7.

Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι του Ρούμπιο στο εξωτερικό μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Ρούμπιο μίλησε επίσης για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αρνούμενος όμως να κάνει κάποια πρόβλεψη. «Κυκλοφορούν μηνύματα μέσω των μεσολαβητριών χωρών και σημειώνεται πρόοδος», περιορίστηκε να πει.

Η Γερμανία, ο Καναδάς, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ιαπωνία εξέφρασαν νωρίτερα με σαφήνεια την επιθυμία τους να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος στον πόλεμο αυτόν που έχει παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις, καθώς εδώ και περίπου έναν μήνα η Τεχεράνη έχει σχεδόν κλείσει το Στενό του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στο υπουργικό συμβούλιο ότι το Ιράν επιθυμεί να διαπραγματευτεί περισσότερο από τον ίδιο και επανέλαβε τις επικρίσεις του για το ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο, ο Ρούμπιο είπε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα πρέπει να «ευγνωμονούν» τον Αμερικανό πρόεδρο που ξεκίνησε αυτήν τη στρατιωτική επιχείρηση, σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Η Ρωσία δεν βοηθά το Ιράν

Ο Ρούμπιο είπε επίσης ότι πιστεύει πως η Ρωσία επικεντρώνεται κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στην παροχή βοήθειας στο Ιράν.
Ο Αμερικανός υπουργός ρωτήθηκε για τη στήριξη που ενδέχεται να παρέχει η Μόσχα στην Τεχεράνη.

Ο Γάλλος ομόλογός του, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, από το Βο-ντε-Σερνέ όπου φιλοξενείται η σύνοδος των G7, είπε όμως ότι «όλα μας οδηγούν να πιστεύουμε ότι η Ρωσία βοηθά τη στρατιωτική προσπάθεια του Ιράν, η οποία χρησιμοποιείται εναντίον αμερικανικών στόχων».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
157
101
100
49
Newsit logo
Newsit logo