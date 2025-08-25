Μασαγιόσι Σον: Ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής της SoftBank είναι ο αγαπημένος ξένος επενδυτής του Ντόναλντ Τραμπ

Τον αγαπημένο του επενδυτή στο πρόσωπο του Ιάπωνα δισεκατομμυριούχου και ιδρυτή της SoftBank Μασαγιόσι Σον έχει βρει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος Μασαγιόσι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις, ειδικά τους τους τελευταίους μήνες.

Τα μεγάλα στρατηγικά ανοίγματα της SoftBank στις ΗΠΑ έχουν αναδείξει τον όμιλο σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στη χώρα, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα ανεπίσημο αλλά ισχυρό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τόκιο.

Η εταιρεία έχει αυξήσει το μερίδιό της στην OpenAΙ, έχει επενδύσει 2 δισ. δολάρια στην Intel και εξετάζει την απόκτηση κατασκευαστικού κλάδου του αμερικανικού κολοσσού. Παράλληλα, σχεδιάζεται ένα τεράστιο κέντρο ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης στην Αριζόνα, κάτι που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερους τους δεσμούς με την αμερικανική κυβέρνηση.

Η στρατηγική του Σον βασίζεται σε προσωπικές σχέσεις που περιλαμβάνουν: επισκέψεις στον Λευκό Οίκο, γκολφ με τον Τραμπ και φιλόδοξες εξαγγελίες για δισεκατομμύρια επενδύσεων. Το 2016 είχε μιλήσει για 50 δισ. δολάρια σε νέες επενδύσεις στις ΗΠΑ αλλά με την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία – τον Ιανουάριο του 2025 – ανέβασε τον στόχο στα 100 δισ. δολάρια.

Μάλιστα παρουσία των Σαμ Άλτμαν της OpenAI και του Λάρι Έλισον της Oracle ο Σον ανακοίνωσε στον Λευκό Οίκο το σχέδιο «Stargate», μία υπερδομή υπολογιστικών κέντρων για τεχνητη νοημοσύνη αξίας 500 δισ. δολαρίων.

«Με τον Τραμπ ο Μάσα έχει γίνει βασικό σημείο επαφής με την Ιαπωνία» δήλωσε στους FT ο Τζόσουα Γουόκερ της Japan Society. Όμως η υπερβολική εξάρτηση από ένα και μόνο πρόσωπο ελλοχεύει κινδύνους, αφού μία ενδεχόμενη ρήξη θα έχει μεγάλες συνέπειες.

Μία πορεία με ρίσκα και επιτυχίες

Ο Μασαγιόσι Σον, μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, σπούδασε στο Μπέρκλεϊ και θεωρεί τον εαυτό του «γέφυρα» ανάμεσα στη Σίλικον Βάλεϊ και την Ιαπωνία.

Η επενδυτική πορεία του είναι γεμάτη αντιφάσεις και περιλανβάνει από την καταστροφική εμπειρία του WeWork μέχρι τις επιτυχίες σε Alibaba, Arm, ByteDance και OpenAI.

Το 2025 οι μετοχές της SoftBank εκτινάχθηκαν πάνω από 60%. Ωστόσο η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου παραμένει 40% χαμηλότερη από την καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του – ενδεικτικό του ότι οι αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με κάποιον σκεπτικισμό τα ριψοκίνδυνα οράματα του Σον και ιδίως το μεγαλήποβολο σχέδιο «Stargate».

Η SoftBank έχει πλέον περιορίσει την παρουσία της στην Κίνα, στοιχηματίζοντας στρατηγικά στις ΗΠΑ.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η πρώτη μεγάλη επένδυσή του στις ΗΠΑ, η εξαγορά της Sprint το 2013, εγκρίθηκε μόνο αφού απομακρύνθηκε εξοπλισμός της Huawei. Η στενή σχέση με τον Τραμπ φέρεται να έπαιξε ρόλο και στην έγκριση της συγχώνευσης Sprint–T-Mobile το 2020.

Ωστόσο, στην Ιαπωνία η «διπλωματία μέσω SoftBank» προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό αφού διπλωμάτες ανησυχούν ότι ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος λειτουργεί απευθείας με τον Τραμπ παρακάμπτοντας τους θεσμούς κάτι που κινδυνεύει να αφήσει την Ιαπωνία εκτεθειμένη.