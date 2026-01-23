Μασαχουσέτη: Μητέρα έπνιξε τα παιδιά της με λάστιχο γυμναστικής, πήδηξε από το παράθυρο και έμεινε παράλυτη

Ανατριχίλα προκαλεί υπόθεση στη Μασαχουσέτη, όπου μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της κατά τη διάρκεια ενός φερόμενου «ψυχωτικού επεισοδίου μετά τον τοκετό. Ο σύζυγός της κάνει μήνυση προς τους γιατρούς της για λανθασμένη συνταγογράφηση φαρμάκων που επιβάρυνε την ψυχική της υγεία και οδήγησε στη δολοφονία.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι, ηλικίας 35 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του οκτώ μηνών Κάλαν, τον Ιανουάριο του 2023 στη Μασαχουσέτη. Η ίδια έχει δηλώσει αθώα, ενώ οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι έπασχε από βαριά κατάθλιψη, επιλόχεια κατάθλιψη και ψύχωση μετά τον τοκετό.

Η μητέρα φαίνεται να στραγγάλισε τα παιδιά της με λάστιχο αφότου είχε στείλει τον άντρα της να αγοράσει φαγητό. Μετά τον θάνατο των παιδιών της μάλιστα, η Λίντσεϊ φέρεται να πήδηξε από παράθυρο του σπιτιού της και να έμεινε παράλυτη.

Ο σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, κατέθεσε την Τετάρτη αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί της χορήγησαν έναν «συνδυασμό ισχυρών φαρμάκων» που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε σε δραματική επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης.

Η αγωγή στρέφεται κατά της δρ Τζένιφερ Ταφτς, της νοσηλεύτριας Ρεμπέκα Τζολότα, καθώς και των οργανισμών Aster Mental Health Inc και South Shore Health System. Στη δικογραφία περιγράφεται αναλυτικά το ιστορικό επαφών της Λίντσεϊ Κλάνσι με τους γιατρούς και υποστηρίζεται ότι η υπερσυνταγογράφηση και η ελλιπής παρακολούθηση συνέβαλαν καθοριστικά στην τραγωδία.

«Αν οι γιατροί δεν είχαν ενεργήσει με αμέλεια και αντ’ αυτού είχαν παράσχει επαρκή φροντίδα, είναι πιθανό τα παιδιά του Πάτρικ και της Λίντσεϊ να ήταν σήμερα ζωντανά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023, η Λίντσεϊ Κλάνσι αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη και της είχαν συνταγογραφηθεί πολλά ψυχιατρικά σκευάσματα, μεταξύ των οποίων αντικαταθλιπτικά, σταθεροποιητές διάθεσης και βενζοδιαζεπίνες.

Οι δικηγόροι της της υποστηρίζουν ότι τα φάρμακα προκάλεσαν συμπτώματα παράνοιας, αυτοκτονικό ιδεασμό και έντονο φόβο να μένει μόνη της, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργαστηριακές εξετάσεις μετά τη χορήγησή τους. Η αγωγή αναφέρει ακόμη ότι η Κλάνσι εισήχθη στο Women & Infants Hospital για επιλόχεια κατάθλιψη, όπου το προσωπικό φέρεται να υποψιάστηκε πως η επιδείνωση της ψυχικής της υγείας συνδεόταν με υπερσυνταγογράφηση και εσφαλμένη διάγνωση.

Σύμφωνα με την αγωγή του συζύγου της, την ημέρα πριν από τους θανάτους των παιδιών, η Κλάνσι επισκέφθηκε τη δρ Ταφτς για μόλις 17 λεπτά, μετά τα οποία η γιατρός κατέγραψε ότι η ψυχιατρική της κατάσταση ήταν «αμετάβλητη».

Οι εισαγγελείς, από τη πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της τη νύχτα που πέθαναν τα παιδιά και ότι τα επτά φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της δεν θα μπορούσαν αιφνιδίως να οδηγήσουν σε μια τέτοια ενέργεια.

Οι εισαγγελικές Αρχές επιχειρούν να αποδείξουν ότι η Κλάνσι ενήργησε βάσει σχεδίου, στραγγαλίζοντας τα παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής, αφού προηγουμένως είχε στείλει τον σύζυγό της να αγοράσει φαγητό. Στη συνέχεια φέρεται να έκοψε τους καρπούς και τον λαιμό της, πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει πηδώντας από τον δεύτερο όροφο του σπιτιού.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Πάτρικ Κλάνσι ήταν εκείνος που εντόπισε πρώτος τόσο τη σύζυγό του όσο και τα νεκρά παιδιά. Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι έχει οριστεί να ξεκινήσει τον Ιούλιο, ενώ η ίδια κρατείται στο Tewksbury State Hospital.