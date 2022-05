O διοικητής του ουκρανικού τάγματος Αζόφ δήλωσε σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι οι άμαχοι και οι βαριά τραυματίες έχουν απομακρυνθεί από το εργοστάσιο χαλυβουργίας της Μαριούπολης Azovstal, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την τύχη των υπολοίπων μαχητών.

«Διαρκώς θέταμε με έμφαση τους τρεις πιο σημαντικούς όρους για μας, που είναι οι άμαχοι, οι τραυματίες και οι νεκροί» δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ντενίς Προκοπένκο, διοικητής του τάγματος, στο βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Οι άμαχοι έχουν απομακρυνθεί. Οι βαριά τραυματίες έχουν λάβει την αναγκαία βοήθεια και έχουν απομακρυνθεί, για να ανταλλαγούν αργότερα και να σταλούν σε έδαφος που είναι υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας» δήλωσε ο Προκοπένκο.

Η Ουκρανία έδωσε εντολή την Δευτέρα στους υπερασπιστές της Μαριούπολης να παραδοθούν χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες από τότε για το θέμα αυτό που χαρακτηρίζεται ως προσπάθεια διάσωσης των μαχητών από το Azovstal, το τελευταίο οχυρό της ουκρανικής αντίστασης στο κατεστραμμένο λιμάνι.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι σχεδόν 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες στο Azovstal έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό αυτό και το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να τον επαληθεύσει.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι περίπου 1.700 μαχητές έχουν παραδοθεί και ένας άγνωστος αριθμός παραμένει εντός των εγκαταστάσεων της χαλυβουργίας.

Η πλήρης παράδοση των καταφυγίων και των σηράγγων του βομβαρδισμένου εργοστασίου ενδέχεται να δώσει τέλος στην πιο καταστροφική πολιορκία του πολέμου που άρχισε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Προκοπένκο δήλωσε ότι η διαδικασία της μεταφοράς των νεκρών από το Azovstal είναι ακόμη σε εξέλιξη.

«Ελπίζω ότι πολύ σύντομα, οι συγγενείς και η Ουκρανία θα είναι σε θέση να θάψουν τους νεκρούς τους στρατιώτες με τιμές», δήλωσε ο ίδιος.

