Μαχητικό αεροσκάφος FCAS: Γερμανία και Ισπανία θέλουν λύση έως τα τέλη του 2025

Το Βερολίνο και η Μαδρίτη δηλώνουν αποφασισμένες να επιταχύνουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους του μέλλοντος, το οποίο παραμένει βαλτωμένο εδώ και χρόνια λόγω βιομηχανικών διαφωνιών
Ένα μοντέλο του FCAS
Ένα μοντέλο του FCAS / REUTERS

Το ευρωπαϊκό μαχητικό του μέλλοντος, το FCAS, αποτελεί στρατηγικό εγχείρημα για την Ευρώπη. Όμως βρίσκεται σε αδιέξοδο: σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε την Πέμπτη (18.09.2025) ότι το πρόγραμμα δεν προχωρά. «Η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Δεν σημειώνουμε πρόοδο σε αυτό το σχέδιο», δήλωσε.

Η Γερμανία και η Ισπανία δηλώνουν ωστόσο αποφασισμένες να «βρουν λύση έως τα τέλη του 2025». Οι δύο χώρες συζητούν παράλληλα με τη Γαλλία, συνιδρυτικό εταίρο του προγράμματος που ξεκίνησε το 2017 και υποτίθεται ότι θα ενίσχυε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Όμως το έργο παραμένει μπλοκαρισμένο λόγω των βιομηχανικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα στη Dassault, που εκπροσωπεί τα γαλλικά συμφέροντα, και την Airbus, που υπερασπίζεται τα γερμανικά και ισπανικά συμφέροντα. «Το ενδιαφέρον της Ισπανίας είναι απόλυτο, αλλά υπό τους όρους που είχαν τεθεί εξαρχής από τις τρεις χώρες», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ.

