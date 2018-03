Μαζεύουν τα ασυμμάζευτα στον Guardian! Ακύρωσαν τις διακοπές στην Ελλάδα της κρίσης

Ο Guardian είχε σχεδιάσει ένα 7ήμερο εκδρομικό πακέτο με επίκεντρο τη χρηματοπιστωτική και προσφυγική κρίση. Προωθούσε την εκδρομή ως μια ευκαιρία εξερεύνησης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και του προσφυγικού με το αζημίωτο βέβαια. Ένα ταξίδι κόστους 2.500 λιρών.

Περιέγραφαν μάλιστα ως εκπαιδευτικό και ενημερωτικό το ταξίδι στη σύγχρονη Ελλάδα με επικεφαλής την ανταποκρίτρια Helena Smith και τον δημοσιογράφο Manos Stefanakis. Ένα ταξίδι σε ένα φτωχότερο έθνος της ΕΕ θα τους έδινε τη δυνατότητα να δουν τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του Guardian και η σφοδρή κριτική από διεθνή μέσα ενημέρωσης οδήγησε στην απόφαση να ακυρωθεί το τουριστικό πακέτο.

Σε δήλωση στον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στο Λονδίνο Θανάση Γκαβό ο Guardian ανέφερε ότι συνεργάζεται με το Political Tours για να προσφέρει ταξίδια στην Ελλάδα και άλλες χώρες για ανθρώπους που θέλουν να αναπτύξουν την κατανόησή τους για το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι σε αυτά τα μέρη.

«Αποφασίσαμε να παγώσουμε αυτό το πρότζεκτ ώστε να αναθεωρήσουμε την προσέγγισή μας. Όλα τα Political Tous/Guardian τουριστικά πακέτα σε Ελλάδα, Βοσνία, Ουκρανία έχουν αφαιρεθεί από τη σελίδα μας».

As if Greece hasn't been through enough without a bunch of Guardian readers trouncing around on safari. Alternatively, save your £2.5k and go and visit Greece like a normal person and help support local businesses. Believe me, you will still be able to ask questions. Christ. pic.twitter.com/xv9Dc2wwqC — John Johnston (@johnjohnstonmi) March 28, 2018

Poverty tourism comes to Greece. Surprised at the lack of self reflection @guardian pretty bleak https://t.co/2fCUU8hM7r — Lenio Capsaskis (@leniocaps) March 28, 2018

Misery tourism by the @guardian here – really is it right to look at people’s poverty and struggles#shame on you #miserytourism #TheGuardianhttps://t.co/JVX2BwaxPS — Mike (@ks_mikey) March 28, 2018

Cost of that @guardian poverty porn holiday (flight excluded) is 2,500 GBP or 2,800 euros. 2,800 euros is 7 months wages for many Greeks https://t.co/YIHYfyvTrX — Teacher Dude (@teacherdude) March 28, 2018

Making profit from advertising misery in #Greece by the @guardian can only be described in one word: ghastly. (Many) Mistakes were made & things have been tough but Greece is so much more than its crisis. pic.twitter.com/EiDCzClMQD — Electra Tsakalidou (@doudou_electra) March 28, 2018

Shocking from the Guardian – the Greek islands/Greece absolutely need tourism but not this kind. Greece is rich in many things – to suggest that its refugee & economic crisis are its most marketable features is so deeply wrong and unjust to Greeks and all refugees in the country. — Katy Fallon (@katymfallon) March 28, 2018

Το ταξίδι στην Ελλάδα της κρίσης

Η περιήγηση για τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινούσε από τους αμπελώνες στη Σάμο. Θα ακολουθούσε η Αθήνα όπου και θα έφταναν στα απομακρυσμένα προάστια αλλά και το ελληνικό κοινοβούλιο. Θα είχαν μάλιστα την ευκαιρία να μάθουν τις απόψεις πολιτών, ΜΚΟ, επιχειρηματιών αλλά και πολιτικών.

Κορυφαίοι αναλυτές θα είναι σε ετοιμότητα και θα μπορούσαν όσοι ακολουθούσαν στο ταξίδι να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα. Έτσι θα έβγαζαν τα συμπεράσματά τους για ορισμένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Το 7ήμερο ταξίδι, που είχε οργανωθεί ειδικά για τους αναγνώστες του Guardian, κόστιζε 2.500 λίρες και ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου 2019.