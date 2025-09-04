Μαζική κυβερνοεπίθεση της Κίνας ενδέχεται να έχει κλέψει δεδομένα από σχεδόν όλους τους αμερικανούς

Η Κίνα φέρεται να πραγματοποίησε μία από τις πιο φιλόδοξες κυβερνοεπιθέσεις στην ιστορία της: με την ονομασία «Salt Typhoon», η επιχείρηση αυτή επέτρεψε σε χάκερ συνδεδεμένους με το Πεκίνο να διεισδύσουν σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, φιλοξενίας αλλά και κυβερνητικών υπηρεσιών σε πάνω από 80 χώρες, αναφέρουν οι New York Times. Ειδικοί εκτιμούν ότι δεδομένα που αφορούν σχεδόν κάθε Αμερικανό πολίτη ενδέχεται να έχουν υποκλαπεί.

Οι ερευνητές, που επικαλούνται μια πρωτοφανή κοινή δήλωση αρκετών δυτικών χωρών, προειδοποιούν ότι οι πληροφορίες που εκλάπησαν από την κυβερνοεπίθεση, θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας να παρακολουθούν πολιτικούς, κατασκόπους και ακτιβιστές. Οι χάκερ φέρονται μάλιστα να στοχοθέτησαν και τις επικοινωνίες του Ντόναλντ Τραμπ και του υποψήφιου αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Επιχείρηση πρωτοφανούς εύρους

Χαρακτηρισμένη ως «αχαλίνωτη» και «αδιάκριτη» από τις αμερικανικές και βρετανικές αρχές, η επίθεση αναδεικνύει την τεχνολογική άνοδο της Κίνας. Σύμφωνα με ειδικούς, το Πεκίνο δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες κλοπές ευαίσθητων δεδομένων, αλλά διεξάγει πλέον μακροχρόνιες, σύνθετες και συντονισμένες επιχειρήσεις που εισχωρούν βαθιά στις παγκόσμιες υποδομές.

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι η επιχείρηση αυτή στηρίχθηκε σε κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον από το 2019 και συνδέονται άμεσα με τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες. Οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν παλιές αδυναμίες ασφαλείας για να διεισδύσουν σε τουλάχιστον έξι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, υποκλέπτοντας τηλεφωνικές συνομιλίες και μη κρυπτογραφημένα μηνύματα.

Η δυτική αντίδραση

Μπροστά στο μέγεθος της απειλής, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Ισπανία και ο Καναδάς υπέγραψαν κοινή δήλωση καταδικάζοντας το Πεκίνο. Αν και οι κινεζικές κυβερνοεπιθέσεις είναι γνωστές εδώ και χρόνια, η Salt Typhoon θεωρείται στρατηγική καμπή που τοποθετεί πλέον την Κίνα στο ίδιο επίπεδο με τις δυτικές δυνάμεις στον τομέα της κυβερνοκατασκοπείας.

Για την Άνν Νόιμπεργκερ, σύμβουλο κυβερνοασφάλειας της κυβέρνησης Μπάιντεν που επικαλούνται οι New York Times, η επίθεση αυτή δεν αποτελεί απλώς «μια μεμονωμένη επιτυχία των κινεζικών υπηρεσιών», αλλά «μια ανησυχητική πραγματικότητα»: τη βούληση του Πεκίνου να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο ψηφιακό πεδίο μάχης.