Με δάκρυα στα μάτια, επέστρεψαν οι πρώτοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα από την Αίγυπτο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης οι Παλαιστίνιοι που είχαν πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς από τη Γάζα λόγω του πολέμου από το Ισραήλ επέστρεψαν μετά το άνοιγμα της Ράφα.

Με δάκρυα στα μάτια, σφιχταγκαλιάζουν για ώρα τους συγγενείς τους, ανοίγοντας δρόμο μέσα στο πλήθος: μια δωδεκαριά Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, μετά το πολύ περιορισμένο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο.

Η χαρά ήταν ανάμεικτη με τη συγκίνηση όταν κατέβηκαν χθες, Δευτέρα 02.02.2026, αφού έπεσε η νύχτα, από το λεωφορείο που τους οδήγησε μέχρι το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζα, έχοντας γύρω τους ένα μικρό πλήθος που ύψωναν τα κινητά τους τηλέφωνα για να αποτυπώσουν τη στιγμή.

Όμως το ξαναντάμωμα που τόσο περίμεναν είχε επίσης μια πικρή γεύση.

«Ήταν πολύ δύσκολο, υπήρχαν έλεγχοι παντού. Έψαχναν όλα τα πράγματά μας, κυρίως στο σημείο ελέγχου του στρατού» του Ισραήλ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία γυναίκα, η Σαμίρα Σαΐντ.

Η Ροτάνα αλ-Ρικίμπ, που ήρθε κι εκείνη μέσω του περάσματος της Ράφα, δήλωσε εξαντλημένη έπειτα από ένα «ταπεινωτικό ταξίδι» και «σχολαστικούς» ελέγχους των πραγμάτων της.

«Οι Ισραηλινοί μας ανέκριναν, κατέσχεσαν τα πάντα. Μας άφησαν μόνο τα ρούχα», είπε στο AFP. «Τα πάντα απαγορεύονται, τα τρόφιμα, το νερό, τα αρώματα. Δεν μπορέσαμε να φέρουμε το παραμικρό δώρο για τα παιδιά μας».

«Δεν θέλουν να επιστρέψει μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη Γάζα. Θα ήθελαν μάλλον να έφευγε ένας μεγάλος αριθμός», προσθέτει η γυναίκα αυτή, περίπου 30 ετών, αναφερόμενη στις ισραηλινές αρχές που κάνουν αυστηρότατους ελέγχους στην είσοδο στον θύλακα, συνεχίζει το Γαλλικό Πρακτορείο.

“They don’t want large numbers to return; they want large numbers to leave.”



A Palestinian woman has reported that Israeli forces blindfolded and restrained her and others while they were trying to return to Gaza through the Rafah border crossing pic.twitter.com/6NadOMbgzp — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 3, 2026

Συνολικά, περίπου 20 άτομα, από περίπου 200 που περίμεναν, διέσχισαν χθες και από τις δύο κατευθύνσεις τα σύνορα, μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου από τη Γάζα που δεν διέρχεται από το Ισραήλ, το οποίο είχε μείνει κατά κύριο λόγο κλειστό αφότου ο ισραηλινός στρατός πήρε τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του σημείου διέλευσης τον Μάιο του 2024.

Ανάμεσά τους, δώδεκα Παλαιστίνιοι -εννέα γυναίκες και τρία παιδιά- που είχαν φύγει από τη Γάζα πριν από το κλείσιμο των συνόρων για να πάνε για ιατρικούς λόγους στην Αίγυπτο, μπόρεσαν να επιστρέψουν, δήλωσε σήμερα Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

«Χαραμάδα ελπίδας»

Μπορεί ορισμένοι να επιστρέφουν, όμως χιλιάδες Παλαιστίνιοι της Γάζας ελπίζουν να φύγουν από τον θύλακα, που τελεί από την αρχή του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023 υπό ισραηλινή πολιορκία, μεταξύ των οποίων πολλοί άρρωστοι και τραυματίες στην προσδοκία μιας υγειονομικής απομάκρυνσης.

Τη Δευτέρα, πέντε τραυματίες και οι επτά συνοδοί τους βγήκαν από τη Γάζα, στη διάρκεια αυτού του άτολμου ανοίγματος που τελεί επίσης υπό αυστηρό έλεγχο από την αιγυπτιακή πλευρά.

The Rafah border crossing has recently been partially reopened, but strict screening has prevented many critically ill patients from leaving the country for timely treatment. These heartbreaking scenes are truly distressing: patients lying on stretchers, family members with tears… pic.twitter.com/2iGeCO1y8I — Elena Hope (@elena90078922) February 3, 2026

Η Αίγυπτος, η μοναδική χώρα που συνορεύει με τη Γάζα εκτός από το Ισραήλ, έχει πει πολλές φορές ότι είναι αντίθετη σε οποιονδήποτε μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων προς το έδαφός της.

Η Ουμ Μοχάμεντ Αμπού Σάκφα, μια 37χρονη γυναίκα που ζει στην Πόλη της Γάζας, λέει πως η 11χρονη κόρη της, η Νισρίν, πάσχει από αιματολογική ασθένεια από έξι χρονών για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία στη Γάζα, και πήρε το πράσινο φως των αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να μεταβεί για θεραπεία στο εξωτερικό.

Όμως από τότε περιμένει χωρίς αποτέλεσμα. «Το άνοιγμα (του συνοριακού περάσματος) είναι μα χαραμάδα ελπίδας», λέει. «Ζούμε με την ελπίδα. Κάθε μέρα, πηγαίνω στο υπουργείο Υγείας και στα γραφεία του ΠΟΥ για να δω αν το όνομα της κόρης μου είναι στον κατάλογο».

She shouted: No one should migrate… do not leave Gaza.

Upon her return to Gaza from Egypt, she cried out in front of the camera, urging people not to leave or migrate, affirming her attachment to the land and her rejection of displacement. pic.twitter.com/ITPxN2vTyA — Sameh Ahmed (@PalPress24) February 3, 2026

Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου στη Λωρίδα της Γάζας, Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, περίπου «20.000 ασθενείς, μεταξύ των οποίων 4.500 παιδιά» έχουν «επείγουσα ανάγκη ιατρικής θεραπείας» στον θύλακα.

Σήμερα, οι επιστροφές από την Αίγυπτο και οι απομακρύνσεις από τη Γάζα αναμένεται να συνεχιστούν με το σταγονόμετρο, καθώς το Ισραήλ δεν έχει επιτρέψει προς το παρόν την πλήρη επαναλειτουργία των συνόρων, που προβλέπει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς, και την οποία ζητούν διεθνείς οργανισμοί προκειμένου να επιτραπεί η μαζική είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, καταλήγει το τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου.