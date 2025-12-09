Συμβαίνει τώρα:
Με ένα βιολί απέναντι στον πόλεμο: Ο Ουκρανός στρατιώτης που παίζει το «No Surprises» των Radiohead μέσα στην ομίχλη

Η εικόνα από το ουκρανικό μέτωπο που συγκλονίζει το διαδίκτυο
Ο Ουκρανός στρατιώτης και βιολιστής Moisei Bondarenko
Ο Ουκρανός στρατιώτης και βιολιστής Moisei Bondarenko

Μέσα στην ομίχλη και τη λάσπη της πρώτης γραμμής, εκεί όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αφήνει περιθώρια για «κανονικότητα», ο Ουκρανός στρατιώτης Moisei Bondarenko στέκεται με το βιολί του και παίζει το «No Surprises» των Radiohead. Το βίντεο, που κάνει τον γύρο των social media, μια σιωπηλή εξομολόγηση από την καρδιά του μετώπου στην Ουκρανία

Ο Moisei Bondarenko, στρατιώτης και επαγγελματίας βιολιστής από την Ουκρανία, αφήνει για λίγα λεπτά το όπλο του και παίρνει το βιολί του.

Ο ίδιος δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά να παίζει μουσική στην πρώτη γραμμή. O Ουκρανός στρατιωτικός και βιολιστής έχει μοιραστεί και στο παρελθόν αντίστοιχες μουσικές εμφανίσεις από την πρώτη γραμμή του μετώπου, όπως την εκτέλεση του τραγουδιού «The Hanging Tree» τον Ιούλιο του 2025.

Εκεί όπου ο πόλεμος κυριαρχεί, η μουσική του Bondarenko λειτουργεί ως μια σύντομη παύση, μια υπενθύμιση της ανθρώπινης αντοχής και της ανάγκης για ελπίδα, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν.

