Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε σχολείο στη Νυρεμβέργη μετά τις μαρτυρίες για μαθητή με όπλο

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν άμεσα το κτίριο σχολείο της Νυρεμβέργης
Αστυνομία στη Γερμανία
REUTERS/Jonas Walzberg

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο της Νυρεμβέργης με μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, καθώς εθεάθη μαθητής να έχει όπλο.  

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας στη Νυρεμβέργη, στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) σήμανε συναγερμός, όταν κάποιοι μαθητές ανέφεραν ότι είδαν συμμαθητή τους να κρατά όπλο. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν άμεσα το κτίριο και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στο σημείο δεν υπάρχει ένοπλος, ενώ δεν υπάρχει και κάποιος τραυματισμός.

Ο μαθητής που αναφέρθηκε ως ένοπλος είναι ένας 15χρονος, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή και, όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ειδικοί βρίσκονται ήδη σε επαφή με την οικογένειά του. Η τρέχουσα προτεραιότητα, διευκρίνισε, είναι να διαπιστωθεί εάν το αγόρι φέρει πράγματι όπλο, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί. Ο εν λόγω έφηβος βρίσκεται πλέον εκτός σχολικού συγκροτήματος και γι’ αυτό η αστυνομία έχει επεκτείνει τις έρευνες της στη γύρω περιοχή.

