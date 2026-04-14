Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της BYD στην Κίνα – Πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο πάρκινγκ της εταιρείας που χρησιμοποιείται για δοκιμές οχημάτων και οχήματα που είναι για απόσυρση - Δείτε βίντεο
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) σε χώρο πάρκινγκ της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, BYD (Build Your Dreams), στο Σενζέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο συγκεκριμένος χώρος στις εγκαταστάσεις της BYD στο Πινγκσάν στην Κίνα που ξέσπασε η πυρκαγιά, αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους παραγωγής της εταιρείας και χρησιμοποιείται για δοκιμές οχημάτων και οχήματα που προορίζονται για απόσυρση.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα. Τα αίτια και οι συνθήκες της φωτιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό, ενώ η πυρκαγιά επεκτείνεται σε ένα μεγάλο τμήμα ενός πολυώροφου κτιρίου.

Παράλληλα, φαίνονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
122
110
80
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στην Αυστραλία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν – Επισκέφτηκαν νοσοκομείο και έκαναν κατασκευές με παιδιά
Την Πέμπτη το ζευγάρι θα συμμετάσχει σε σύνοδο για την ψυχική υγεία στη Μελβούρνη και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του την Παρασκευή συμμετέχοντας σε διοργανώσεις ιστιοπλοΐας και ράγκμπι στο Σίδνεϊ
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν
