Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων της BYD στην Κίνα – Πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) σε χώρο πάρκινγκ της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, BYD (Build Your Dreams), στο Σενζέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο συγκεκριμένος χώρος στις εγκαταστάσεις της BYD στο Πινγκσάν στην Κίνα που ξέσπασε η πυρκαγιά, αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους παραγωγής της εταιρείας και χρησιμοποιείται για δοκιμές οχημάτων και οχήματα που προορίζονται για απόσυρση.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα. Τα αίτια και οι συνθήκες της φωτιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

WATCH: Massive fire breaks out at Chinese electric vehicle company BYD’s parking garage in Shenzhen, China pic.twitter.com/hPMm61hHgu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 14, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό, ενώ η πυρκαγιά επεκτείνεται σε ένα μεγάλο τμήμα ενός πολυώροφου κτιρίου.

A fire broke out in a factory building at BYD’s headquarters in Pingshan District, Shenzhen, China (14.04.2026) pic.twitter.com/6s3z0wodj5 — Disaster News (@Top_Disaster) April 14, 2026

Παράλληλα, φαίνονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά.