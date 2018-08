Η φωτιά στο εργοστάσιο της Tesla ξέσπασε στον χώρο της ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η αντίδραση ήταν άμεση και γρήγορα η φωτιά τέθηκε υπο έλεγχο. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης της Tesla, Ελον Μάσκ. Επι τόπου βρέθηκαν εμπειρογνώμονες για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την φωτιά.

#UPDATE: A fire official said the blaze at the #Tesla complex in Fremont was complicated because "power lines in the area had also caught fire along with the power pole." https://t.co/lpiuiGXH4V via @svqjournalist pic.twitter.com/2FMJqwGsIx

— Stephen Ellison (@sj_ellison) August 24, 2018