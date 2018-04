Μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της και παραγωγό του Χόλιγουντ Trevor Engleson, η Meghan Markle του έστειλε πίσω τα δαχτυλίδια του γάμου τους.

Στο νέο βιβλίο της Emily Herbert «Harry and Meghan – The Love Story» αποκαλύπτονται όλες οι σχέσεις της Meghan Markle.

Έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τη φιλία της με τον Ιρλανδό παίκτη γκολφ Rory Mcllroy, τον Καναδό παίκτη χόκεϊ Michael Del Zotto και το τελευταίο της ειδύλλιο με τον σεφ Cory Vitiello.

H Meghan Markle χώρισε τον πρώτο της σύζυγο Trevor Engleson με το ταχυδρομείο σύμφωνα με τη βιογραφία του Andrew Morton «Meghan: A Hollywood Princess».

Meghan Markle: Του έστειλε τα δαχτυλίδια με το ταχυδρομείο

Ήταν παντρεμένοι για 18 μήνες και του έστειλε ξαφνικά τα δαχτυλίδια από τον γάμο τους. Τότε έφυγε από το σπίτι τους στο δυτικό Χόλιγουντ και μετακόμισε στο Τορόντο.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μίλησαν για φημολογούμενη σχέση της με τον Michael Del Zotto. Ο εκπρόσωπός της αρνήθηκε τις φήμες επισημαίνοντας πως δεν έμεινε ποτέ μόνη μαζί του και πως δεν είχε απολύτως καμία σχέση με τον χωρισμό της.

Στο βιβλίο υπάρχει αναφορά και για τη φιλία της με τον Rory Mcllroy. Το 2014 την πρότεινε να κάνει το Ice Bucket Challenge και το αποδέχτηκε με την προϋπόθεση να είναι εκείνος που της ρίξει το παγωμένο νερό.

Αργότερα εντοπίστηκαν να δειπνούν μαζί στο Δουβλίνο, αλλά και πάλι μίλησε μόνο για φιλική σχέση.

Λίγο καιρό μετά το διαζύγιό της, η Meghan Markle άρχισε να βγαίνει με τον Καναδό σεφ Cory Vitiello. Δεν άργησαν να μείνουν μαζί αλλά μετά από δύο χρόνια χώρισαν. Ήταν Μάιος του 2016.

Δύο μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2016 βγήκε δύο ραντεβού με τον πρίγκιπα Χάρι. Η σχέση τους δεν άργησε να γίνει γνωστή και πλέον ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 19 Μαΐου.

Πηγή: Dailymail