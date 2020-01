Θυμίζει… Eurogroup τα όσα λέει η Βασίλισσα Ελισάβετ στην επίσημη ανακοίνωσή της μετά το… έκτακτο οικογενειακό συμβούλιο για το μέλλον του εγγονού της, Πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ.

Η Ελισάβετ κάνει λόγο για… εποικοδομητικές συζητήσεις και τονίζει πως η βασιλική οικογένεια σέβεται την απόφαση του ζεύγους να… πάρει διαζύγιο από το Παλάτι, παρόλο που όπως αναφέρει είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμεί.

Στην ανακοίνωση, μάλιστα, τονίζεται πως είναι απόφαση του Χάρι και της αμερικανίδας ηθοποιού να μην επωφελούνται οικονομικά από τα βασιλικά τους αξιώματα και προφανώς αυτό θα γίνει δεκτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

“Σήμερα η οικογένειά μου είχε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις αναφορικά με το μέλλον του εγγονού μου και της οικογένειάς του.

Η οικογένειά μου κι εγώ υποστηρίζουμε εντελώς την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή ως οικογένεια. Παρόλο που θα προτιμούσαμε να παραμείνουν μέλη της Βασιλικής οικογένειας, σεβόμαστε και καταλαβαίνουμε την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή σαν οικογένεια, παραμένοντας πολύτιμο μέλος της οικογένειάς μου.

Ο Χάρι και η Μέγκαν ξεκαθάρισαν πως δεν θέλουν να βασίζονται οικονομικά σε δημόσια κεφάλαια στη νέα τους ζωή.

Συνεπώς συμφωνήθηκε πως θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ θα ζουν στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπάρχουν περίπλοκα ζητήματα που πρέπει να λύσει η οικογένειά μου, και πρέπει να γίνει ακόμη λίγη δουλειά, όμως ζήτησα οι τελικές αποφάσεις να παρθούν τις επόμενες μέρες”.

BREAK: Queen on #HarryandMeghan

Constructive discussions. Queen and Royal family “entirely supportive” and respects and understands their wish to be more independent while remaking “valued part of my family” pic.twitter.com/JTGL9ASHyx

— Beth Rigby (@BethRigby) January 13, 2020