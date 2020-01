Μέγκαν Μαρκλ, Πρίγκιπας Χάρι και μια “πληγωμένη” Βασίλισσα…

Η βρετανική βασιλική οικογένεια αντέδρασε αργά το βράδυ της Τετάρτης, 08.01.2020, στην ανακοίνωση του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ πως κάνουν ένα βήμα πίσω από την βασιλική οικογένεια…

Το Παλάτι τόνισε ότι “κατανοεί” τη βούληση του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν να αποστασιοποιηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Προειδοποίησε, όμως, ότι αυτή η αποχώρηση είναι “περίπλοκη” και θα πάρει “χρόνο”.

“Οι συζητήσεις με τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ είναι σε πρώιμο στάδιο. Κατανοούμε την επιθυμία τους να ακολουθήσουν άλλο δρόμο, ωστόσο χρειάζεται χρόνος προκειμένου να διευθετηθούν περίπλοκα θέματα”, αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Την ίδια ώρα, πάντως, ο ανταποκριτής του BBC στο Παλάτι, Jonny Dymond, μεταφέρει στο Twitter μια πληροφορία που δείχνει πως υπάρχει περισσότερη πικρία στο Μπάκιγχαμ από όσο φαίνεται στην παραπάνω επίσημη διαρροή.

“Μια πηγή του Παλατιού λέει στο BBC πως τα ανώτατα μέλη της βασιλικής οικογένειας νιώθουν “πληγωμένα” από την ανακοίνωση πως ο Χάρι και η Μέγκαν προτίθενται να αποσυρθούν από τους τωρινούς βασιλικούς τους ρόλους. Η πηγ’η επιβεβαίωσε πως από κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν ζητήθηκαν συμβουλές”.

BREAKING A palace source tells the BBC that senior members of the Royal family feel “hurt” by the announcement that Harry and Meghan are to withdraw from their current Royal roles. The source confirmed that no members of the royal family were consulted.

