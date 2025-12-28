Μεξικό: 15 τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μεξικό όταν εκτροχιάστηκε τρένο με 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης για το σιδηροδρομικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες (28.12.2025) το απόγευμα (τοπική ώρα).

«Η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Μεξικού, ανακοίνωσε το Ναυτικό της χώρας, το οποίο διαχειρίζεται αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Οαχάκα στο νότιο Μεξικό, Σαλομόν Χάρα δήλωσε πως «15 άτομα τραυματίστηκαν», τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη μεταξύ των πόλεων Τσιβέλα και Νιζάντα.

Το Ναυτικό δήλωσε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα μόλις έχει «επιβεβαιωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα».

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

Αυτή σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην Προέδρου, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018 – 2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.