Μεξικό: Ανθρωποκυνηγητό για 25 κρατούμενους που δραπέτευσαν από φυλακή στο Puerto Vallarta στις ταραχές μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Μαζική απόδραση κρατουμένων από φυλακή στο Puerto Vallarta στο Μεξικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των βίαιων επιθέσεων που εξαπέλυσε το Καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJGN) την Κυριακή (22.02.2026), μετά τον θάνατο του επικεφαλής του «Ελ Μέντσο» στα χέρια των μεξικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το Puerto Vallarta, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην ακτή του Ειρηνικού του Μεξικού, ήταν μία από τις πόλεις όπου το βίαιο καρτέλ CJGN μπλόκαρε δρόμους και έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητα ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη τους, Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», από τις δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των ταραχών, ένοπλοι άνδρες έριξαν με αυτοκίνητο μία από τις πύλες της φυλακής, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη διαφυγή 23 κρατουμένων, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Τουλάχιστον 70 νεκροί στις ταραχές

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων 25 μέλη της Εθνικής Φρουράς – σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του «Ελ Μέντσο» και των βίαιων επεισοδίων που ακολούθησαν.

Ο Χουάν Πάμπλο Χερνάντες, υπουργός Ασφάλειας της πολιτείας Χαλίσκο, δήλωσε ότι το υπουργείο του συνεργάζεται με άλλες πολιτείες για τη σύλληψη των δραπετών.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των κρατουμένων που δραπέτευσαν.

Μέλη του καρτέλ έκαψαν πολλά οχήματα σε ολόκληρη την πόλη Puerto Vallarta την Κυριακή.

Οι τουρίστες και οι ντόπιοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο και να μην βγουν έξω, ενώ βίντεο που τράβηξαν δείχνουν μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους και τουλάχιστον δύο μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας ανακοίνωσαν ότι τα πλοία τους δεν θα κάνουν στάση στο Puerto Vallarta, όπως είχε προγραμματιστεί.

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23.02.2026) ότι τα περισσότερα οδοφράγματα που είχαν στήσει τα μέλη του καρτέλ έχουν απομακρυνθεί.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή «Ελ Μέντσο», ο επικεφαλής του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG) τραυματίστηκε την Κυριακή (22.02.2026) κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού σε μια δασώδη περιοχή της πόλης Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο και πέθανε κατά την αεροδιακομιδή του στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια, πληροφορίες που έδωσε ένα άτομο εμπιστοσύνης μιας από τις ερωτικές συντρόφους του Οσεγκέρα βοήθησαν τις αρχές να σχεδιάσουν την επιδρομή για την επόμενη ημέρα, στο στρατόπεδό του. Ωστόσο, αποτελεί μυστήριο ποια είναι, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να εμπλέκουν influencer και μοντέλο του OnlyFans.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής άνδρες του Οσεγκέρα άνοιξαν πυρ στις δυνάμεις ασφαλείας και η μάχη συνεχίστηκε σε ένα συγκρότημα από καλύβες, σε ένα δασάκι, όπου ο αρχηγός του καρτέλ και δύο σωματοφύλακές του τραυματίστηκαν. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στη Πόλη του Μεξικού, αλλά δεν επέζησαν. «Δυστυχώς, πέθαναν καθ’ οδόν» είπε ο Τρεβίγια, μιλώντας κατά την πρωινή συνέντευξη Τύπου της προέδρου.

Η ανακοίνωση του θανάτου του προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση του καρτέλ, μέλη του οποίου απέκλεισαν δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, επιτέθηκαν σε βενζινάδικα, καταστήματα και τράπεζες και συγκρούστηκαν με τις μεξικανικές αρχές σε 20 πολιτείες.

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφρουράς, καθώς και ένας φύλακας ασφαλείας και ένας εργαζόμενος στην εισαγγελία σκοτώθηκαν κατά τη στρατιωτική επιχείρηση και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς. Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν επίσης 30 μέλη του καρτέλ, πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποστολή άλλων 2.500 στρατιωτών στο Χαλίσκο, ανεβάζοντας σε 10.000 τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από την Κυριακή.

Οι αρχές ελπίζουν να βάλουν τέλος στις ταραχές, τέσσερις μήνες πριν από το Μουντιάλ του 2026, που συνδιοργανώνει το Μεξικό με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες είναι και η Γκουαδαλαχάρα, η πρωτεύουσα του Χαλίσκο.

Ο 59χρονος Νεμέσιο Οσεγκέρα θεωρείτο ο τελευταίος από τους μεγάλους «νονούς» του Μεξικού, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του αντιπάλου καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν Γκουσμάν «Ελ Τσάπ» και Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάντα που κρατούνται σε αμερικανικές φυλακές.

Ο αρχηγός του CJNG ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στο Μεξικό και τις ΗΠΑ που προσέφεραν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του. Το 2025 η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε το καρτέλ «τρομοκρατική οργάνωση», κατηγορώντας το για διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης.

Η Σεϊνμπάουμ είπε ότι δεν συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση για τη σύλληψη του Οσεγκέρα όμως επιβεβαίωσε ότι υπήρξε «ανταλλαγή πληροφοριών» μεταξύ των δύο χωρών.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα, του αρχηγού μιας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο, αφήνει κενό εξουσίας στο καρτέλ. Ο «Ελ Μέντσο» ήταν «πανταχού παρών» και «δεν είχε προφανείς διαδόχους». Δεν αποκλείεται στη μάχη για τη διαδοχή να διασπαστεί το CJNG, εκτίμησε ο Χεράρδο Ροντρίγκες, ειδικός σε θέματα ασφαλείας, στο Πανεπιστημίο της Αμερικής, στην Πουέμπλα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τις επιθέσεις που ακολούθησαν στο Χαλίσκο οργάνωσε το «δεξί χέρι» του Οσεγκέρα και οικονομικός διευθυντής του καρτέλ, γνωστός με το όνομα «Ελ Τούλι», ο οποίος ωστόσο σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Ο Τρεβίγια δάκρυσε όταν εξέφρασε τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας που σκοτώθηκαν στα επεισόδια της Κυριακής.

Η Σεϊνμπάουμ είπε ότι η κατάσταση εξομαλύνεται και προτεραιότητα της κυβέρνησής της είναι να διασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.