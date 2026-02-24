Κόσμος

Μεξικό: Μυστήριο με τη σύντροφο του «Ελ Μέντσο» που οδήγησε στον εντοπισμό και τον θάνατό του – Φήμες εμπλέκουν influencer

Η influencer María Julissa προχώρησε σε δημόσια διάψευση - Μεξικανικά μέσα ανέφεραν το όνομα Guadalupe Moreno Carrillo
Η επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του «Ελ Μέντσο» πραγματοποιήθηκε από τον μεξικανικό στρατό με τη συνδρομή της Εθνοφρουράς και της Πολεμικής Αεροπορίας
Η επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του «Ελ Μέντσο» πραγματοποιήθηκε από τον μεξικανικό στρατό με τη συνδρομή της Εθνοφρουράς και της Πολεμικής Αεροπορίας / REUTERS / Liberto Urena

Μια πληροφορία για ένα ερωτικό ραντεβού οδήγησε τις μεξικανικές αρχές στο κρησφύγετο του βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Θερβάντες, σε μια μικρή πόλη της πολιτείας Χαλίσκο, όπου και έπεσε νεκρός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές στο Μεξικό έφτασαν στα ίχνη του διαβόητου βαρόνου, ακολουθώντας την ερωμένη του. Ηταν αυτή, σύμφωνα με τις αρχές, που τους οδήγησε στα δασώδη βουνά της πολιτείας Γιαλίσκο, στο καλύβι όπου ο «Εl Mencho» κρυβόταν τουλάχιστον από την Παρασκευή (20.02.2026).

Όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον για αυτή τη γυναίκα που ήταν το «κλειδί» για τον εντοπισμό και τον θάνατο του περιβόητου βαρόνου ναρκωτικών στο Μεξικό, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες γνωστού ως «Ελ Μέντσο», αρχηγού του Καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG) είναι τεράστιο. Το Μεξικό έχει βυθιστεί στο χάος.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο 59χρονος αρχιβαρόνος ναρκωτικών σκοτώθηκε σε επιχείρηση των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας στην πολιτεία Χαλίσκο, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αναρτήσεις που συνέδεαν το όνομά του με την influencer María Julissa.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που έγιναν viral, η νεαρή γυναίκα φερόταν να ήταν σύντροφός του και να έπαιξε ρόλο στη διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό του. Μάλιστα, αναρτήθηκε και φωτογραφία που παρουσιαζόταν ως «η τελευταία κοινή τους εικόνα», ενισχύοντας τη φημολογία.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές που να τεκμηριώνει σχέση της influencer με τον αρχηγό του καρτέλ ή εμπλοκή της στην επιχείρηση. Δημοσιεύματα διεθνών μέσων επισημαίνουν ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν συνοδεύονται από αποδείξεις.

Η ίδια η influencer María Julissa προχώρησε σε δημόσια διάψευση, χαρακτηρίζοντας τις αναρτήσεις «ψευδείς» και «κατασκευασμένες», ενώ κάλεσε τους χρήστες να σταματήσουν τη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Julissa (@mariajulissa13)

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, στρατηγός Ricardo Trevilla, δήλωσε ότι η επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της Κυριακής, η οποία περιλάμβανε και πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε όταν οι ειδικές δυνάμεις εντόπισαν τον «Ελ Μέντσο» «κρυμμένο» σε δασώδη περιοχή στην πολιτεία του Χαλίσκο με τη βοήθεια της συντρόφου του.

Το όνομά της δεν ανακοινώθηκε επισήμως – οι Αρχές επικαλέστηκαν λόγους προστασίας πηγών. Ωστόσο, μεξικανικά μέσα ανέφεραν το όνομα Guadalupe Moreno Carrillo.

Τι είναι γνωστό για τη Γουαδελούπε Μορένο Καρίγιο

Το όνομά της συμπεριλήφθηκε το 2023 στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, λόγω φερόμενων διασυνδέσεών της με το καρτέλ CJNG. Οι κυρώσεις αυτές συνεπάγονται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση συναλλαγών με αμερικανικά πρόσωπα ή οντότητες.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν δημόσια καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με την προσωπική ή επαγγελματική της διαδρομή. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ενδέχεται να λειτούργησε ως «βιτρίνα» δηλαδή ως πρόσωπο στο όνομα του οποίου αποκτήθηκαν περιουσιακά στοιχεία ή διαχειρίστηκαν οικονομικοί πόροι που φέρονται να συνδέονται με τον ηγέτη του CJNG.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα παραμένουν περιορισμένες και προέρχονται κυρίως από ανακοινώσεις αμερικανικών αρχών.

