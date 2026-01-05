Μεξικό: Απορρίπτουμε την σύλληψη Μαδούρο – Η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και υπερδύναμη

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, καταδικάστηκε από το Μεξικό, με την πρόεδρο της χώρας να αφήνει «αιχμές» για τις φιλοδοξίες και τις αξιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Με κατηγορηματικό τρόπο, το Μεξικό απορρίπτει την επίθεση των ΗΠΑ και την σύλληψη Μαδούρο δήλωσε σήμερα (05.01.2025) η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών», είπε η ίδια.

«Το Μεξικό υποστηρίζει σθεναρά ότι η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη. Η αμερικανική ήπειρος ανήκει στους λαούς της κάθε χώρας που την συναποτελούν» πρόσθεσε έπειτα στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Η πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Μεξικό είναι κυρίαρχη χώρα και ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η δήλωση αυτή έγινε μετά τα σχόλια που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διατάξει στρατιωτική δράση στο Μεξικό εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.

«Είναι αναγκαίο να επαναλάβουμε ότι στο Μεξικό κυβερνά ο λαός και ότι είμαστε μια ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα. Συνεργασία, ναι. Υποταγή και επέμβαση, όχι», είπε η Σεϊνμπάουμ.

Η δήλωση της Σεϊνμπάουμ, την οποία διάβασε στην αρχή της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, συνάδει με το Σύνταγμα του Μεξικού, το οποίο ορίζει ως βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας τη μη επέμβαση.

Λίγο αφότου επέστρεψε στην προεδρία, πέρυσι, ο Τραμπ χαρακτήρισε τρομοκρατικές οργανώσεις το καρτέλ Σιναλόα και άλλες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών, αναβιώνοντας ένα σχέδιο που είχε αναστείλει το 2019, κατόπιν αιτήματος του τότε προέδρου του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Τον Αύγουστο του 2025, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταπολεμήσει τα καρτέλ.