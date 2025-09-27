Κόσμος

Μεξικό: Μητέρα έπεισε την 14χρονη κόρη της να κάνει πλαστική επέμβαση σε στήθος και γλουτούς και πέθανε από λοίμωξη

Χειρούργος ήταν ο σύντροφος της μητέρας της ανήλικης ο οποίος έκανε παράνομα την επέμβαση
Η 14χρονη / φωτό facebook

Φρίκη έχει προκαλέσει η είδηση ότι μια 14χρονη πέθανε μετά από επιπλοκές που παρουσίασε όταν υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση σε στήθη και γλουτούς στο Μεξικό. Μάλιστα, όλα έγιναν με την άδεια της μητέρας της και πλαστικός χειρούργος ήταν ο φίλος της.

Το θύμα της επέμβασης είναι η 14χρονη Paloma Nicole Arellano Escobedo που άφησε την τελευταία της πνοή το περασμένο Σάββατο (20/9/2025) σε νοσοκομείο στο Durango του Μεξικού, αφού βρισκόταν σε κώμα με εγκεφαλικό οίδημα και καρδιακά προβλήματα μετά από την πλαστική επέμβαση.

Σύμφωνα με τη New York Post, πριν από μια εβδομάδα, πλαστικός χειρούργος και σύντροφος της μητέρας πραγματοποίησε την επέμβαση στο στήθος και την ανόρθωση γλουτών, καθώς η γυναίκα φαίνεται να ήταν αυτή που έπεισε το κορίτσι να κάνει την επέμβαση.

Το χειρουργείο έγινε στο ιατρείο του και χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας, καθώς η επέμβαση ήταν παράνομη και δεν έπρεπε να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Η κοπέλα παρουσίασε προβλήματα και λίγες μέρες μετά έπεσε σε κώμα, χάνοντας τελικά την ζωή της.

Η 14χρονη

Ο πατέρας της, Carlos Arellano, που ήταν χωρισμένος με τη μητέρα, δεν έμαθε την αλήθεια, έγραψε το αμερικανικό δημοσίευμα, καθώς η πρώην σύζυγος υποστήριξε πως το παιδί τους νόσησε από κορονοϊό και πέθανε από επιπλοκές του COVID-19.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε την ημέρα της κηδείας και με φρικιαστικό τρόπο. Το φέρετρο ήταν ανοιχτό και συγγενείς που έβλεπαν την 14χρονη για να την αποχαιρετήσουν, ενημέρωσαν τον πατέρα ότι τα στήθη του παιδιού του ήταν ιδιαίτερα φουσκωμένα.

Ο πατέρας θεωρώντας τις αντιδράσεις υπερβολικές προσπάθησε να πάει να δει από κοντά την κόρη του όταν τότε η πρώην σύζυγος μαζί με τον φίλο της τον σταμάτησαν, ξεκινώντας καβγά μέσα στην εκκλησία. Με την επέμβαση συγγενών και φίλων τους ακινητοποίησαν και όταν ο πατέρας άνοιξε το φέρετρο έμεινε άφωνος.

Η 14χρονη με τον πατέρα της
Η 14χρονη με τον πατέρα της

Η κόρη του φαινόταν να έχει βάλει ψεύτικο στήθος και τότε ακολούθησαν δραματικές στιγμές. Ο πατέρας άρχισε να γδύνει τη σορό λίγο πριν μπει στο χώμα και είδε τα εμφυτεύματα που είχαν τοποθετηθεί στο παιδί του, όπως και τις ουλές στο σώμα. Αμέσως, τράβηξε φωτογραφίες και ειδοποίησε την αστυνομία, με τη γυναίκα και τον φίλο της να συλλαμβάνονται.

«Όντως είχε κάνει εμφύτευση στήθους. Έχουμε φωτογραφίες των εμφυτευμάτων και των ουλών. Ζητήσαμε αμέσως αυτοψία», ανέφερε στην καταγγελία.

Εκείνος κατηγόρησε την πρώην σύζυγό του και τον νέο σύντροφό της ότι του είπαν ψέματα για να «καλύψουν» την αλήθεια, κατηγορώντας τους άμεσα για το θάνατο της κόρης του.

Οι δύο ενήλικες αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, ενώ ο γιατρός τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων και ανακλήθηκε η άδεια του ενώ σύμφωνα με την εισαγγελέα ο χειρουργός ερευνάται για αμέλεια, και ενδεχομένως για πιο σοβαρά εγκλήματα, ανάλογα με τα τελικά αποτελέσματα της αυτοψίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει 10 ημέρες ή και περισσότερο.

Αν και στο Μεξικό δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ηλικίας για τις πλαστικές επεμβάσεις, συνήθως αυτές πραγματοποιούνται μόνο σε άτομα κάτω των 18 ετών με την άδεια και των δύο γονέων.

